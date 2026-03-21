أوكلاهوما يغيب عن زيارة البيت الأبيض بسبب تعارض في المواعيد

واشنطن(أ ف ب)

لن يزور حامل لقب الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين أوكلاهوما سيتي ثاندر البيت الأبيض خلال وجوده في واشنطن لمواجهة ويزاردز السبت، بسبب "تعارض في المواعيد"، بحسب ما أفاد موقع "ذي أثلتيك".

وقال ثاندر في بيان للموقع "كنّا على تواصل مع البيت الأبيض، ونحن نقدّر ونشكر هذا التواصل، لكن التوقيت لم يكن مناسباً".

وتعود عادة زيارة أبطال أن بي أيه للبيت الأبيض إلى عام 1963، عندما قام بوسطن سلتيكس بهذه الخطوة. وكان سلتيكس 2024 آخر من قام بها خلال زيارة لبيت الرئيس حينها جو بايدن في نوفمبر من العام ذاته.

وأصبحت مسألة زيارة الفرق المتوجة للبيت الأبيض محمّلة باعتبارات سياسية في السنوات الأخيرة.

فعندما عبّر عدد من لاعبي جولدن ستايت ووريرز عن تحفظهم بشأن زيارة محتملة بعد الفوز بلقب 2017، غرّد الرئيس الأميركي وقتها دونالد ترامب معلناً سحب الدعوة.

ولم يُدع الفريق أيضاً بعد تتويجه عام 2018، لكنه زار بيت بايدن للاحتفال بلقب 2022.

ووجدت فرق مختلفة نفسها في مواقف مشابهة، إذ رفضت دعوات أو ألغيت، ومنها فيلادلفيا إيجلز بطل دوري كرة القدم الأميركية عام 2018 خلال الولاية الأولى لترامب.

لكن الرئيس نفسه أشاد بإيجلز واصفا إياهم بـ"الرائعين" عندما احتفلوا بفوزهم بلقب سوبر بول 2025 في البيت الأبيض العام الماضي.

ومؤخراً، احتُفي بالمنتخب الأميركي للهوكي على الجليد للرجال، الفائز بذهبية أولمبياد 2026، في البيت الأبيض قبل حضورهم خطاب حالة الاتحاد لترامب.

كما دعا ترامب المنتخب النسائي المتوج بالذهبية، لكن اللاعبات رفضن بسبب "تعارض المواعيد والتزامات أكاديمية ومهنية سابقة".

وكان ترامب قد أثار انتقادات عندما سُمِع خلال مكالمة تهنئة لمنتخب الرجال من ميلانو، وهو يقول إنه سيُعزل "على الأرجح" إن لم يوجّه الدعوة للمنتخب النسائي أيضاً.