السبت 21 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
«الفار» يقتحم «ويمبلدون للتنس» في نسخة 2026

21 مارس 2026 15:13

لندن (د ب أ)
أعلن نادي عموم إنجلترا للتنس والكروكيه أن تقنية مراجعة الفيديو ستكون متاحة في ستة ملاعب في ويمبلدون هذا العام. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن إدخال نظام التحكيم الإلكتروني للخطوط، العام الماضي، أدى إلى بعض الجدل، بعد أن أفسد عطل كبير مباراة الدور الرابع بين البريطانية سوناي كارتال والروسية أناستازيا بافليشينكوفا. لكن ذلك لم يمنع المنظمين من الموافقة على المزيد من التكنولوجيا، حيث يسمح للاعبين في مباريات الفردي على الملاعب الستة الرئيسية بتقديم اعتراضات على بعض القرارات التي يتخذها الحكام، مثل تحديد ما إذا كانت الكرة قد ارتدت مرتين أو إذا لمس اللاعب الشبكة أو استند عليها.
وسينطبق ذلك أيضاً على قرارات الإعاقة، التي قد تكون مثيرة للجدل - ففي بطولة إنديان ويلز الأسبوع الماضي، خسر البريطاني جاك دريبر نقطة بشكل مثير للجدل بعد أن قرر الحكم، عند المراجعة، أن إيماءة قام بها قد أزعجت منافسه الروسي دانييل ميدفيديف، رغم استمرار النقطة، حتى تخرج الكرة من الملعب. في الوقت نفسه، ستعرض لوحات النتائج إشارة بصرية عندما تكون الضربات خارج الملعب، بعد أن أظهرت تعليقات من بطولة العام الماضي أن الجماهير واجهت صعوبة في سماع الإشعارات الآلية.

