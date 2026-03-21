اتفاق تاريخي يعزز إيرادات لاعبات السلة الأميركي

لوس أنجلوس(أ ف ب)

تم التوصل إلى اتفاق مالي وُصف بـ"التاريخي" بين رابطة كرة السلة الأميركية للمحترفات (دبليو أن بي أيه) واتحاد اللاعبات، وفق ما أعلنت الجهتان بعد أشهر من مفاوضات شاقة.

وستُوقَّع اتفاقية العمل الجماعية الجديدة لمدة سبعة مواسم، وتدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 2026، على أن تربط للمرة الأولى دخل اللاعبات بنسبة من إجمالي إيرادات الرابطة التي تشهد توسعاً كبيراً.

وأشادت مفوضة الدوري كاثي إنجلبرت، التي تعرّضت لانتقادات قاسية الخريف الماضي من اللاعبات، بـ"لحظة مؤسسة في تاريخ دبليو أن بي أيه الممتد 30 عاماً، وكذلك في مسار الرياضة النسائية الاحترافية".

ووصف البيان المشترك الاتفاق بأنه "تاريخي"، مؤكّداً أنه يسمح للاعبات بـ"استعادة قيمتهن ومستقبلهن، إلى جانب رابطة تنمو بفضلهن"، وفق ما قالت رئيسة اتحاد اللاعبات ننيكا أوجوميكي، المتوجة عشر مرات بمباراة "كل النجمات".

ومن المنتظر أن ترتفع أجور اللاعبات بشكل كبير، إذ سيقفز سقف الرواتب من 1.5 مليون دولار في 2025 إلى 7 ملايين دولار لكل فريق في 2026، مع توقع وصوله إلى 11 مليوناً بحلول 2032.

كما سيرتفع الحد الأقصى لراتب اللاعبة إلى 1.4 مليون دولار سنوياً بدلاً من نحو 250 ألفاً في 2025، مع تقديرات بوصوله إلى 2.4 مليوني دولار في 2032.

وسيبلغ متوسط الرواتب نحو 583 ألف دولار سنوياً، مقابل 120 ألفاً حالياً، مع إمكانية بلوغه مليون دولار في 2032، فيما سيرتفع الحد الأدنى من 66 ألفاً إلى 270 ألف دولار اعتباراً من 2026.

ولا تزال الاتفاقية بحاجة إلى المصادقة من غالبية اللاعبات ومن مجلس إدارة دبليو أن بي ايه.

ومن المقرر أن يبدأ الموسم في 8 مايو مع فريقين جديدين، تورونتو وبورتلاند، لترتفع حصيلة الأندية إلى 15.