دبا الحصن يطارد تعزيز الوصافة في «الجولة 21 لدوري الأولى»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تشهد غداً «جولة العيد» إقامة 6 مباريات ضمن الأسبوع 21 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، تتصدرها مواجهة دبا الحصن «الوصيف» أمام ضيفه الإمارات، فيما يلتقي الفجيرة مع جلف يونايتد، وسيتي مع العروبة، والذيد مع الاتفاق، والجزيرة الحمراء مع مصفوت، ومجد مع العربي.

في المقابل، تأجّلت مباراة يونايتد المتصدر أمام مضيفه حتا إلى يوم الجمعة المقبل، نظراً لارتباط يونايتد بخوض نصف نهائي «كأس رئيس الدولة» أمام العين.

ويتطلع دبا الحصن الوصيف برصيد 36 نقطة إلى تقليص الفارق مع المتصدر يونايتد (43 نقطة)، والعودة إلى سكة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية أمام حتا 2-3، عندما يستقبل ضيفه الإمارات الثامن برصيد 29 نقطة.

وتبدو الفرصة مواتية أمام العروبة الرابع برصيد 34 نقطة لاستغلال تأجيل مباراة حتا والتقدم إلى المركز الثالث، حين يواجه سيتي العاشر برصيد 19 نقطة، فيما يسعى الذيد، الذي يملك الرصيد ذاته (34 نقطة)، للبقاء في دائرة المنافسة عندما يستقبل الاتفاق الأخير برصيد 10 نقاط.

بدوره، يتطلع العربي السادس برصيد 32 نقطة إلى التقدم في جدول الترتيب عندما يحلّ ضيفاً على «مجد» قبل الأخير برصيد 14 نقطة، في حين يسعى الفجيرة السابع برصيد 30 نقطة لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة في آخر ثلاث مباريات، عندما يستقبل جلف يونايتد التاسع برصيد 21 نقطة.