«ختامي المرموم» لسباقات الهجن يطلق منافسات «نسخة 2026»

دبي (الاتحاد)

ينطلق مساء اليوم مهرجان المرموم التراثي لسباقات الهجن 2026، والذي يستمر حتى الثاني من أبريل المقبل، وسط مشاركة واسعة من هجن أصحاب السمو الشيوخ وهجن أبناء القبائل.

ويتضمن البرنامج إقامة 333 شوطاً موزعة بين منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ وهجن أبناء القبائل، إلى جانب 44 رمزاً تتنافس عليها الشعارات المشاركة خلال أيام المهرجان.

وتشهد منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ إقامة 115 شوطاً موزعة على أربع فئات رئيسية، بواقع 30 شوطاً للقايا، و29 شوطاً للإيذاع، و26 شوطاً للثنايا، و30 شوطاً للحول والزمول.

أما منافسات هجن أبناء القبائل فتتضمن 218 شوطاً لخمسة فئات سنية، منها 70 شوطاً للحقايق، و42 شوطاً للقايا، و36 شوطاً للإيذاع، و34 شوطاً للثنايا، و36 شوطاً للحول والزمول.

وفي جانب الرموز، يبلغ مجموعها 44 رمزاً، منها 16 رمزاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ بواقع أربعة رموز لكل سن (لقايا، إيذاع، ثنايا، حول وزمول)، إلى جانب 28 رمزاً لهجن أبناء القبائل موزعة على خمسة فئات، بواقع 4 رموز للحقايق و6 رموز لكل من اللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول.

من جانبه، أكد علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، أن مهرجان المرموم التراثي يمثل محطة رئيسية في موسم سباقات الهجن، ويحظى بمكانة كبيرة لدى الملاك والمضمرين في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف أن المهرجان شهد خلال السنوات الماضية مشاركة أعداد كبيرة من الهجن، ونجح في تسجيل أرقام قياسية في حجم المشاركات، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها، متوقعاً أن تشهد النسخة الحالية ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المشاركين.

وأوضح أن النادي أكمل كافة التحضيرات وفق خطة متكاملة، مع اعتماد نظام التسجيل الذكي لتسهيل الإجراءات وضمان تنظيم دقيق وسلس، إلى جانب توفير كافة الإمكانات التي تدعم مشاركة الملاك والمضمرين.

وأشار إلى أن الجوائز المالية الكبيرة، سواء في أشواط الرموز أو أشواط السيارات، تعكس حجم الدعم الذي تحظى به هذه الرياضة، وتسهم في تعزيز قوة المنافسة.

من جانبه، أوضح عبدالله أحمد فرج مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، أن مهرجان المرموم التراثي يمثل نموذجاً متكاملاً في تنظيم الفعاليات التراثية، حيث يجمع بين قوة المنافسات، وتكامل الجوانب التنظيمية والإعلامية.

وأشار إلى أن المهرجان يشهد هذا العام جهوداً متواصلة في جانب الترويج والتسويق، إلى جانب العمل على إبراز الهوية التراثية بأسلوب حديث، مؤكداً أن هذا التوجه يسهم في توسيع قاعدة الجمهور واستقطاب شرائح جديدة من المهتمين.

ودعا عبدالله أحمد فرج جميع المقيمين بالدولة والزوار للحضور ومتابعة السباقات، مع توفير خدمة حافلة «بيج باص» اعتباراً من اليوم، حيث تنطلق من دبي مول – امتداد زعبيل عند الساعة 1:15 ظهراً، وتتيح للزوار الانتقال مباشرة إلى موقع السباقات، مع إمكانية متابعة مجريات السباق من الطابق العلوي للحافلة المتحركة ومواكبة الحدث على امتداد المضمار.