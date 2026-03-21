السبت 21 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
البدواوي يحلق ببرونزية الدراجات البارالمبية في «مونديال تايلاند»

البدواوي يحلق ببرونزية الدراجات البارالمبية في «مونديال تايلاند»
21 مارس 2026 20:42

شيانج ماي( تايلاند) (وام)
أحرز الدراج أحمد البدواوي الميدالية البرونزية في منافسات كأس العالم للدراجات البارالمبية، المقامة حالياً في مدينة شيانج ماي بتايلاند إثر فوزه في سباق الفردي العام (فئة C5)، لمسافة 75 كيلومتراً، بعد منافسة قوية مع نخبة أبطال العالم، مسجلاً بذلك أول ميدالية في تاريخ رياضة الدراجات الهوائية لدولة الإمارات على مستوى بطولات العالم.
وضم وفد الدولة في البطولة 4 لاعبين ولاعبة وواحدة، هم أحمد البدواوي، وعبدالله البلوشي، سالم الجنيبي، وحميد جاسم، وسلامة الخاطري إضافة إلى المدرب محمد المروي والفني عيسى البلوشي.
ووصف محمد المروي مدرب منتخبنا الوطني الإنجاز بأنه مرحلة نوعية في البطولات العالمية، ويؤكد الطفرة الكبيرة لرياضة أصحاب الهمم في الدولة بدعم القيادة الرشيدة، ومحطة انطلاق مهمة لرياضة الدراجات نحو الإنجازات العالمية.

أخبار ذات صلة
«الإمارات للدراجات» بطل سباق «تيرينو-أدرياتيكو» في إيطاليا
الإمارات القابضة لدراجات السيدات على منصة التتويج في بلجيكا
الدراجات الهوائية
تايلاند
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بعيد الفطر السعيد في قصر البديع العامر
علوم الدار
حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بعيد الفطر السعيد في قصر البديع العامر
اليوم 21:16
حمد الشرقي يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر المبارك بحضور ولي عهد الفجيرة
علوم الدار
حمد الشرقي يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر المبارك بحضور ولي عهد الفجيرة
اليوم 21:12
الذكاء الاصطناعي: حالة واحدة تبعد العين عن الفوز بلقب الدوري
الرياضة
الذكاء الاصطناعي: حالة واحدة تبعد العين عن الفوز بلقب الدوري
اليوم 21:07
إقبال على شواطئ ومرافق الفجيرة السياحية خلال عيد الفطر
علوم الدار
شواطئ ومرافق الفجيرة السياحية تشهد إقبالا خلال عيد الفطر
اليوم 20:56
بايرن يسحق يونيون برلين ويقترب من لقب البوندسليجا
الرياضة
بايرن يسحق يونيون برلين ويقترب من لقب البوندسليجا
اليوم 20:43
