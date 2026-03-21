بايرن يسحق يونيون برلين ويقترب من لقب البوندسليجا

برلين(د ب أ)

حقق بايرن ميونيخ انتصاراً عريضاً على ضيفه يونيون برلين بنتيجة 4 /صفر اليوم السبت، في المرحلة السابعة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا). وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها تعادل باير ليفركوزن مع مضيفه هايدنهايم 3 3/ وبذات النتيجة تعادل كولن مع ضيفه بروسيا مونشنجلادباخ وفاز فيردر بريمن على مضيفه فولفسبورج 1 /صفر.

وعلى ملعب أليانز أرينا، واصل بايرن ميونيخ تقدمه بثبات نحو لقب البوندسليجا، حيث ابتعد بالصدارة، رافعاً رصيده إلى 70 نقطة بفارق 12 نقطة عن بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، والذي يواجه ضيفه هامبورج في وقت لاحق اليوم.

وفي ظل توجهه للاحتفاظ باللقب، وبلوغه نصف نهائي كأس ألمانيا، حيث يلتقي باير ليفركوزن، وربع نهائي دوري الأبطال حيث يصطدم الشهر المقبل بريال مدريد الإسباني، تبدو الفرصة قائمة أمام بايرن لتحقيق الثلاثية للمرة الثالثة في تاريخه، في إنجاز لم يسبق لأي ناد أوروبي أن حققه.

وسجل بايرن 97 هدفاً في 27 مباراة بالدوري، أي بفارق أربعة أهداف فقط عن الرقم القياسي (101 هدف) والمسجل باسمه في موسم 1971-1972.

أما هاري كين، فسجل هدفاً السبت ورفع رصيده إلى 31، ليصبح على بعد 11 من كسر الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد والمسجل باسم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع بايرن بالذات في 2020-2021.

ورغم أن بايرن لم يخسر سوى مرتين في 42 مباراة هذا الموسم، إلا أن مشواره لم يكن سهلاً تماماً، إذ افتقد كومباني في مباراة السبت كلا من المصابين جمال موسيالا، الحارس مانويل نوير، والكندي ألفونسو ديفيز، إضافة إلى الموقوفين السنغالي نيكولاس جاكسون وجوناثان تاه والكولومبي لويس دياس.

وضد فريق لم يخسر أمامه أياً من مبارياته الـ14 السابقة، آخرها في ديسمبر خلال ثمن نهائي الكأس (2-1)، فرض بايرن سيطرته التامة التي تجاوزت في بعض فترات الشوط الأول الثمانين بالمئة، لكنه انتظر حتى الثواني الأخيرة للوصول إلى الشباك مرتين.

وسجل الفرنسي المتألق مايكل أوليسيه الهدف الأول في الدقيقة 43، بعدما وصلته الكرة من ليون جوريتسكا، قبل أن يضيف سيرج جنابري الثاني بعد إبعاد غير موفق من الحارس الدنماركي فريدريك رونوّّ لعرضية يوزوا كيميش (1+45).

وبدأ بايرن الشوط الثاني من حيث أنهى الأول وأضاف الهدف الثالث بواسطة كين بتمريرة من النمسوي كونراد لايمر (49)، رافعاً رصيده الإجمالي في كافة المسابقات إلى 48 هدفاً في 40 مباراة هذا الموسم، بينها 31 في الدوري.

وعزز جنابري تقدم بايرن بتسجيله هدفه الشخصي الثاني بعدما تابع تسديدة غير موفقة لزميله أوليسيه (67).