الذكاء الاصطناعي: حالة واحدة تبعد العين عن الفوز بلقب الدوري

عمرو عبيد (القاهرة)

تدخل بطولة دوري أدنوك للمُحترفين، محطاتها الأخيرة الحاسمة، وبعد احتدام المُنافسة على اللقب بين «العملاقيْن»، العين وشباب الأهلي، يضع «الذكاء الاصطناعي» عدة سيناريوهات للمشهد الختامي، في بطولة الموسم الحالي، واضعاً في اعتباره ما تبقّى من مباريات لكل فريق، خاصة المواجهة «النارية» التي تجمعهما في الجولة الـ 22، ووصفها بـ «المباراة النهائية».

وبحسابات «العقل الإلكتروني»، المبنية على نتائج كل فريق في الدور الأول، وحصاده في الجولات الأخيرة، بجانب نقاط القوة والضعف لدى كل منهما، يعتقد أن بقاء الوضع على ما هو عليه، سيكون حال جدول الترتيب بعد نهاية مباريات الجولة الـ21، مانحاً «الزعيم» نسبة فوز تبلغ 69% خلال مواجهته عجمان، مقابل 56% لانتصار «الفُرسان» على الجزيرة.

وبدا «الكمبيوتر الذكي» متحيراً في توقعاته لمباراة «الحسم» بين «الغريمين»، في الجولة التالية، إذ يرى أن نتيجة التعادُل هي الأقرب للحدوث خلالها، وهو ما يعني اقتراب «الزعيم» من التتويج بنسبة 70%، ترتفع إلى 90% حال فوزه في تلك المباراة، أما إذا انتصر «الفُرسان»، فإنه قد يُتوّج باللقب بنسبة تتجاوز الـ 65%، لأنه افترض بقوة أن كل فريق منهما، سيفوز بجميع مبارياته المتبقية في الموسم الحالي، وبالتالي ستكون المواجهة المُباشرة بينهما هي الحاسمة في صراع التتويج باللقب.

وعن تفاصيل توقعات «الذكاء الاصطناعي» للمباريات المتبقية لكل فريق، وضع نسبة 74% لفوز العين على البطائح، مع وجود نسبة ضئيلة تبلغ 16% لاحتمال تعادلهما، في الجولة الـ 23، في حين بلغت نسبة انتصار «الزعيم» على الشارقة 61%، مقابل 23% للتعادُل، في الجولة الـ 24، بينما كانت النسبة أكبر لفوز «المُتصدّر» على كل من الظفرة ودبا، في آخر خطوات البطولة.

أما شباب الأهلي، فإن «العقل الإلكتروني» يرى أنه قادر على الفوز بجميع مبارياته المقبلة، بنسب متفاوتة، مع ميله لحدوث تعادُل بينه وبين العين، في الجولة الـ 22، رغم وجود حافز كبير وقُدرة حقيقية على الفوز في تلك المواجهة، إذ أن امتلاكه القوة الهجومية الأخطر والأكثر تنوعاً في الدوري، وضرورة الفوز لتعويض الفارق النقطي وكذلك نتيجة الدور الأول، تُعد ضمن العوامل التي تمنحه نسبة تُقارب 50% لتحقيق الانتصار.

وجاءت نسب توقعات فوز «الفُرسان» في الجولات المقبلة متنوعة، بين 56% أمام «فخر أبوظبي»، بل إنه راهن على انتصاره بنتيجة 2-1، وهي نفس النتيجة التي توقعها لمباراته مع النصر، في الجولة الـ 24، بنسبة 62%، مقابل 83% و80% لتحقيقه الفوز على حساب خورفكان والبطائح، على الترتيب، في حين تجاوزت نسبة 60% لمواجهته أمام بني ياس.

فهل تتحقق توقعات «الذكاء الاصطناعي»، أم يكون لفرق «دورينا» رأي ودور مُختلف في تحديد بطل موسم 2025-2026؟