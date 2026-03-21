الجزيرة إلى نهائي كأس رئيس الدولة بالفوز على شباب الأهلي



معتصم عبدالله (العين)

حجز الجزيرة أولى بطاقات التأهل إلى نهائي «البطولة الأغلى» كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم لموسم 2025-2026، بفوزه على شباب الأهلي حامل اللقب بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد هزاع بن زايد ضمن الدور نصف النهائي. وسجل البرازيلي برونو أوليفيرا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 47، ليقود «فخر أبوظبي» إلى النهائي الخامس في تاريخه، والأول منذ موسم 2015-2016، حين تُوِّج بلقبه الثالث على حساب العين بركلات الترجيح 7-6 بعد التعادل 1-1. وينتظر الجزيرة في النهائي الفائز من مواجهة العين ويونايتد، التي تُقام في السابعة من مساء الغد على استاد آل نهيان في أبوظبي. وحرم الجزيرة منافسه شباب الأهلي من بلوغ النهائي الـ14 في تاريخه، ومواصلة تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة (11 لقباً)، في حين يطمح «فخر أبوظبي» إلى إحراز اللقب الرابع في تاريخه، بعد تتويجه أعوام 2010-2011، و2011-2012، و2015-2016. وشهدت المباراة بداية حذرة، قبل أن يهدد شباب الأهلي مرمى الجزيرة في أكثر من مناسبة، حيث كاد فيدريكو كارتابيا أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 19 برأسية علت المرمى، قبل أن يعود بتسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 26 تصدى لها الحارس علي خصيف. وتواصلت محاولات «الفرسان»، عبر رأسية سعيد عزت الله التي تألق خصيف في التصدي لها، فيما مرت تسديدة نبيل فقير من ركلة حرة قريبة من مرمى الحارس حمد المقبالي في الدقيقة 32. وقبيل نهاية الشوط الأول، ألغى الحكم الأرجنتيني داريو هيريرا هدفاً للجزيرة بعد احتساب مخالفة لصالح شباب الأهلي، رغم أن تسديدة برونو أوليفيرا استقرت في الشباك، وسط احتجاج لاعبي «فخر أبوظبي». ومع انطلاقة الشوط الثاني، نجح الجزيرة في ترجمة أفضليته إلى هدف التقدم، بعدما ارتقى برونو أوليفيرا لعرضية متقنة من نبيل فقير وحولها برأسه داخل الشباك في الدقيقة 47. وفي الدقائق الأخيرة، أكمل الجزيرة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه محمد ربيع لنيله الإنذار الثاني في الدقيقة 89، إلا أنه نجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحجز بطاقة العبور إلى النهائي.