السبت 21 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
«القوس والسهم» يعتمد موعد اختبارات المنتخب استعداداً لـ«الآسيوية»

21 مارس 2026 21:58

الشارقة (وام)
اعتمد اتحاد الإمارات للقوس والسهم يوم 28 مارس الجاري موعداً لإجراء اختبارات المنتخب الوطني للشباب والشابات تحت 18 و21 عاما استعدادا لبطولة آسيا التي تقام بمدينة خورفكان خلال الفترة من 12 إلى 19 ديسمبر الجاري.
ونوه الاتحاد إلى إقامة المرحلة الرابعة من دوري الإمارات للقوس والسهم على ملعب نادي شرطة الشارقة، على مدار يومي 4 و5 أبريل المقبل تليها المرحلة النهائية من دوري الإمارات للقوس والسهم للرجال والسيدات يوم 18 من الشهر نفسه.
وأوضح أن المرحلة النهائية من دوري الإمارات للقوس والسهم، الذي تنظمه لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم المنتخبات الوطنية ستقام يوم 19 أبريل.
وقالت هنادي خليفة الكابوري، رئيسة الاتحاد إن المرحلة المقبلة تشهد أجندة مهمة ضمن روزنامة الموسم الحالي، ضمن جهود الاتحاد الاستراتيجية وخططه التطويرية، للوصول باللعبة إلى أفضل المستويات التي تمنح المنتخبات الوطنية القدرات التنافسية العالية لخوض التحديات التي تنتظرها في عدد من الاستحقاقات الدولية.
وأثنت على تعاون الأندية، وجهودها المشتركة مع الاتحاد، لاكتشاف المواهب، وتنظيم الفعاليات، وورش العمل الفنية، والتنسيق حول البرامج كافة التي تسهم في تحقيق الأهداف المستقبلية، لبناء قاعدة صلبة من المواهب في مختلف الفئات العمرية.

