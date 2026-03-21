السبت 21 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
بوجاتشار يطيح بيدكوك ويفوز بسباق ميلانو-سان ريمو

21 مارس 2026 22:03

ميلانو (رويترز)
عزز تادي بوجاتشار دراج فريق "الإمارات – إكس آر جي" مكانته بين عظماء رياضة الدراجات، عندما ​تغلب على توم بيدكوك بفارق ضئيل ليحقق فوزه الأول في سباق ميلانو-سان ريمو البالغ طوله ⁠298 كيلومتراً اليوم السبت.
وتغلب السلوفيني (27 عاماً) ​الذي فاز بلقبه الرابع في ​سباق فرنسا ‌العام الماضي، على ⁠حادث ​تصادم شمل مجموعة من المتسابقين أثناء تسلق أحد المرتفعات، مما أدى لتمزق سرواله وإصابته بخدوش في ساقه، لكنه ‌تفوق على البريطاني بيدكوك في الاستقامة ‌الأخيرة من مسار السباق.
واحتل البلجيكي فاوت فان آرت، الذي تعرض هو الآخر ​لحادث على بعد 32 كيلومتراً من خط النهاية، المركز الثالث بعد أن أحبط بيدكوك وبوجاتشار هجومه في الكيلومتر الأخير، حيث انطلقا بسرعة ‌أمام المجموعة الرئيسية ليتنافسا ويتم ​حسم السباق المتقارب بالسبق الضوئي.
وقال بوجاتشر، الذي فاز الآن بأربعة من بين السباقات الخمسة الكبرى، وهي أعلى ​سباقات الدراجات ‌مكانة ⁠من ‌بين تلك التي ‌تستغرق يوماً واحداً، باستثناء باريس-روبيه: "ليست أجمل لحظة لأنني سأقوم بتضميد ⁠الجراح. لكنني سعيد حقاً بالفوز".
وأضاف بوجاتشار ​بطل العالم مرتين "لا يمكنك أن تعرف ما سيحدث بعد سباق طويل كهذا، لكنني كنت أعرف شيئاً واحداً، وهو أن توم سريع للغاية، وقد بدا في ​حالة ممتازة طوال السباق". 

