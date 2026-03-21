بيراميدز يودع «الأبطال الأفريقي» بالخسارة أمام الجيش الملكي

القاهرة (رويترز)

ودع بيراميدز المصري حامل لقب دوري ⁠أبطال أفريقيا لكرة ​القدم منافسات البطولة ​اليوم ‌السبت، بخسارته ⁠2-1 ​أمام ضيفه الجيش الملكي إياباً ليخسر 3-2 في ‌مجموع مباراتي دور الثمانية.

افتتح ‌رضا سليم التسجيل للجيش الملكي ​في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة من زميله يوسفل الفحلي.

وأضاف محمد حريمات ‌الهدف الثاني ​في الدقيقة 54، قبل أن يقلص فيستون مايلي ​الفارق ‌لبيراميدز ⁠في ‌الدقيقة ‌62 بضربة رأس لكن ⁠هذا لم يكن كافياً ​لصعود الفريق المصري للدور قبل النهائي بعد تعادله ذهاباً 1-1.

وسيلتقي الجيش الملكي في قبل النهائي مع المتأهل من مواجهة الهلال السوداني ​ونهضة بركان المغربي.

واستحوذ ​بيراميدز على الكرة طوال الشوط الأول وضغط هجومياً بعد أن اهتزت شباكه في أول تسع دقائق وكاد أن يدرك التعادل في أكثر من مناسبة بهذا الشوط لكن تألق حارس الجيش الملكي حال دون ذلك.

ولعب محمود عبد الحفيظ (زلاكة) لاعب بيراميدز ضربة رأس في الدقيقة 26 من يسار منطقة الجزاء أبعدها محمد رضا التكناوتي حارس الجيش الملكي.

وبعد مرور نصف ساعة، ‌حصل الجيش الملكي على ركلة حرة في ​منتصف ملعب بيراميدز بالقرب من الراية الركنية بعد إعاقة من مهند لاشين لمنافسه الفحلي.

وفي الدقيقة 35، سدد ناصر ماهر لاعب بيراميدز من داخل منطقة الجزاء أبعدها حارس مرمى الجيش الملكي.

وطالب لاعبو بيراميدز بركلة جزاء في الدقيقة 39 بعد لمس الكرة ليد ربيع حريمات لاعب ​الجيش داخل منطقة الجزاء، إلا أن حكم ‌المباراة لم ⁠يحتسب شيئاً بعد ‌مراجعته لتقنية الفيديو وأشار باستمرار اللعب.

وافتتح الجيش الملكي هجماته ‌في الشوط الثاني بتسديدة قوية من زين الدين ديراج لاعب الجيش الملكي من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 53 أبعدها الشناوي حارس الجيش الملكي.

وشهدت ⁠الدقيقة 66 تمريرة خطيرة كاد أن يأتي منها الهدف الثالث للجيش الملكي بعد ضربة رأس ​من حامد حمدان لاعب بيراميدز من داخل منطقة الجزاء، كادت أن تسكن مرماه بالخطأ ولكن الكرة ارتطمت بالعارضة ومرت لركلة ركنية.

وفي الدقيقة 70، أهدر عودة الفاخوري فرصة التعادل لبيراميدز بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء فوق العارضة.

ولم يفلح بيراميدز في إدراك التعادل رغم سيطرته على الكرة في أخر ربع ساعة من المباراة بفضل التنظيم الدفاعي الجيد للجيش الملكي.

وفي الوقت المحتسب ​بدل الضائع للشوط الثاني، نفذ محمد الشيبي ركلة حرة لصالح بيراميدز من الجهة ​اليسرى مرت فوق العارضة.