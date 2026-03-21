«طحنون العلوي».. أصغر مدرب مواطن في أمسية كأس دبي العالمي

«طحنون العلوي».. أصغر مدرب مواطن في أمسية كأس دبي العالمي
21 مارس 2026 23:00

أبوظبي (وام)
يستعد المدرب طحنون هلال العلوي «19 عاماً» للمشاركة في أمسية كأس دبي العالمي على مضمار ميدان يوم 28 مارس الجاري، ضمن شوط دبي «كحيلة كلاسيك»، مدرباً معتمداً مع والده المدرب هلال العلوي، كأصغر مدرب مواطن.
وسجل المدربان هلال وطحنون العلوي ثنائياً لافتاً الموسم الحالي في منافسات الخيول العربية، بتحقيق 16 فوزاً في السباقات الرفيعة والقوية بمختلف المضامير المحلية والخارجية.
ويعول المدربان على الحصان «آر بي كينج ميكر» مع الفارس كرستيانو ديمورو، في المنافسة مع نخبة الخيول العالمية في شوط دبي «كحيلة كلاسيك»، وتسجيل إنجاز للمدربين المواطنين يضاف إلى سجلاتهم المميزة في السباق العالمي.
وأكد المدرب طحنون هلال العلوي فخره بهذه المشاركة كأصغر مدرب مواطن وسط النخبة على مستوى العالم، لتقديم تجربة إماراتية قوية، بالثقة الكبيرة في قدرات الحصان «آر بي كينج ميكر»، للمنافسة مع أفضل الخيول عالمياً.
وأشار إلى أن مؤشرات التنافسية التي حققها «آر بي كينج ميكر»، في المنافسات الماضية داخل الدولة وخارجها، تؤكد قدراته الكبيرة، وإمكاناته العالية للوصول إلى المراكز الأولى، لاسيما بعد فوزه خلال الموسم بلقبي المنيفة للفئة الأولى ضمن سباقات كأس السعودية، وتحضيري كأس صاحب السمو رئيس الدولة.
وأوضح المدرب هلال العلوي أهمية المشاركة في كأس دبي العالمي، لما يمثله من قيمة تنافسية بوجود نخبة الفرسان والملاك والمدربين والخيول من جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى الجهود الكبيرة للجان المنظمة لتعزيز نجاح الحدث العالمي في أرض دولة الإمارات.
ونوه إلى أن المدربين والملاك من أبناء الدولة يخوضون التحدي العالمي، استناداً إلى إرث كبير في رياضة الفروسية، من خلال مسيرة طويلة من النجاحات تعزز حظوظهم في المنافسة على المراكز الأولى.

