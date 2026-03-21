السبت 21 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
عدد اليوم
سينر يعادل «قياسي ديوكوفيتش» ويتقدم في «ميامي للتنس»

سينر يعادل «قياسي ديوكوفيتش» ويتقدم في «ميامي للتنس»
21 مارس 2026 23:29

ميامي(د ب أ)
استهل النجم الإيطالي يانيك سينر مشواره في بطولة ميامي المفتوحة للتنس، بفوز سهل على البوسني دامير جومهور بنتيجة /6 3 و6 3/ اليوم السبت على ملعب هارد روك.
وجاء هذا الانتصار بعد ستة أيام فقط من تتويج سينر بلقبه الأول لموسم 2026 في بطولة إنديان ويلز، ليؤكد المصنف الثاني عالمياً سعيه الجاد ليصبح أول لاعب يحقق ثنائية الشمس المشرقة (إنديان ويلز وميامي) منذ الأسطورة السويسري روجيه فيدرر في عام 2017.
ورفع سينر سلسلة انتصاراته المتتالية في بطولات الأساتذة فئة 1000 نقطة إلى 12 مباراة، وذلك بعد تتويجه بلقبي باريس وإنديان ويلز. ونجح النجم الإيطالي في معادلة الرقم القياسي المسجل باسم الصربي نوفاك ديوكوفيتش كأكثر لاعب فوزاً بمجموعات متتالية في هذا المستوى برصيد 24 مجموعة، وستكون أمامه الفرصة للانفراد بالرقم القياسي في حال فوزه بالمجموعة الأولى في الدور الثالث أمام الفائز من مواجهة الفرنسي كورنتين موتيه والتشيكي توماس ماتشاك.
وأشار اللاعب الذي حصد 25 لقباً في مسيرته إلى أنه يحاول تحسين مستواه يوماً بعد يوم والتعامل مع جميع المنافسين بنفس العقلية والروح القتالية، معرباً عن سعادته بتجاوز عقبة الدور الأول التي لا تكون سهلة عادة في مثل هذه البطولات الكبرى.

 

