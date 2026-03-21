ميلان يستعيد الوصافة بانتظار «خدمة فيورنتينا»

21 مارس 2026 23:30

روما(أ ف ب)
استعاد ميلان توازنه ومعه الوصافة من نابولي حامل اللقب، بفوزه على ضيفه تورينو 3-2 السبت في المرحلة الثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ودخل فريق المدرب ماسيميليانو أليجري اللقاء على خلفية خسارته في المرحلة الماضية أمام لاتسيو 0-1، مفرطاً بفرصة تضييق الخناق على جاره اللدود إنتر الذي تعادل مع أتالانتا 1-1.
وبفوز نابولي على كالياري 1-0 الجمعة في افتتاح المرحلة، وجد ميلان نفسه في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف حامل اللقب الذي سيكون خصمه المقبل مباشرة بعد نافذة المباريات الدولية.
لكن بفوزه الثامن عشر للموسم عاد إلى الوصافة مجدداً، مع الأمل بأن يسديه فيورنتينا خدمة بالفوز الأحد على ضيفه إنتر كي يقلص الفارق مع جاره إلى 5 نقاط.
وضد فريق خسر أمامه اثنين من المواجهات الأربع الأخيرة في سلسلة حقق خلالها فوزاً واحداً، تقدم ميلان في الدقيقة 36 بهدف رائع من مسافة بعيدة للصربي ستراهينيا بافلوفيتش.
لكن تورينو أدرك التعادل في الدقيقة 44 حين سدد الكرواتي نيكولا فلازيتش كرة من مشارف المنطقة صدها الحارس الفرنسي مايك مينيان، لكن الكرة ارتدت من القائم وظهره وسقطت أمام الأرجنتيني جوفاني سيميوني الذي تابعها في الشباك.
وعاد ميلان للتقدم مجدداً في بداية الشوط الثاني عبر الفرنسي أدريان رابيو، الذي وصلته الكرة من الأميركي كريستيان بوليسيك، فتابعها بركبته في الشباك (54).
وسرعان ما أضاف ميلان الثالث، مستفيداً من تشتيت غير موفق لدفاع تورينو، حيث وصلت الكرة إلى البديل السويسري زاكاري أثيكام، فمررها بينية للفرنسي يوسف فوفانا الذي تقدم بها قبل تسديدها في الشباك (55).
وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 83 حين قلص فلازيتش الفارق من ركلة جزاء انتزعها سيميوني من بافلوفيتش، من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيب «تورو» هزيمته الخامسة عشرة، ليتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز الثالث عشر.

