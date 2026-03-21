الأهلي المصري يضع سيناريو التخلص من ثوروب ويجهز البديل

القاهرة (الاتحاد)



يدرس مسؤؤلو النادي الأهلي المصري الإطاحة بالدنماركي ييس ثوروب المدير الفني للفريق، عقب الخروج الخروج من دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة من الترجي التونسي ذهاباً واياباً.

ويبحث مسؤؤلو الأهلي عن ثغرة للضغط على المدرب وإجباره على التفاوض للتنازل عن الشرط الجزائي الذي يتيح له الحصول على باقي عقده الذي ينتهي بنهاية موسم 2027/2028.

وتتجه النية لدى الإدارة لتعيين مدرب مساعد من أبناء النادي بصلاحيات فنية، تجبر المدير الفني على قبول التفاوض للرحيل مع تقليص دوره وصلاحياته، خصوصاً وأن الفريق تحت قيادته حقق الكثير من النتائج السلبية، وأخرها الهزيمة في 3 مباريات متتالية أمام طلائع الجيش بالدوري ثم الترجي ذهاباً وإياباً، فضلاً عن تراجع ترتيبه بالدوري إلي المركز الثالث قبل المرحلة الأخيرة الفاصلة، ليصبح مهدداً بالغياب عن دوري الأبطال الأفريقي والمشاركة في الكونفيدرالية.

وبدأت إدارة النادي بالبحث عن البديل تحسباً لناجح مفاوضات رحيل المدرب الدنماركي، حيث يعد المصري حسام البدري مدرب منتخب الفراعنة السابق والبرتغالي جوميز الذي سبق له العمل بالزمالك قبل عامين الأبرز.

وتعقد إدارة الكرة خلال الساعات المقبلة اجتماعات متواصلة لبحث الموقف، خصوصاً وأن الفريق سيبدأ المرحلة الفاصلة من الدوري والتي تتضمن 6 مباريات، في الأسبوع الأول من أبريل المقبل، مما يتطلب التحرك العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خصوصاً وأن الدوري بات البطولة الوحيدة التي يحتفظ الفريق بالمنافسة عليها، بعدما ودع كأس مصر قبل شهرين بالخسارة أمام الاتصالات.

ومن جانبه عبر توروب في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه، عن حزنه الشديد لخسارة الأهلي أمام الترجي في مباراة العودة التي أقيمت على استاد القاهرة، ووداعه لبطولة دوري أبطال إفريقيا من الدور ربع النهائي. وقال المدير الفني إن هناك أخطاء ساذجة تسببت في خسارة الأهلي واستقبال الأهداف، مؤكداً تحمله المسؤولية كاملة عن الخسارة ووداع البطولة.

يدرس مسؤؤلو النادي الأهلي المصري الإطاحة بالدنماركي ييس ثوروب المدير الفني للفريق، عقب الخروج الخروج من دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة من الترجي التونسي ذهاباً واياباً.

ويبحث مسؤؤلو الأهلي عن ثغرة للضغط على المدرب وإجباره على التفاوض للتنازل عن الشرط الجزائي الذي يتيح له الحصول على باقي عقده الذي ينتهي بنهاية موسم 2027/2028.

وتتجه النية لدى الإدارة لتعيين مدرب مساعد من أبناء النادي بصلاحيات فنية، تجبر المدير الفني على قبول التفاوض للرحيل مع تقليص دوره وصلاحياته، خصوصاً وأن الفريق تحت قيادته حقق الكثير من النتائج السلبية، وأخرها الهزيمة في 3 مباريات متتالية أمام طلائع الجيش بالدوري ثم الترجي ذهاباً وإياباً، فضلاً عن تراجع ترتيبه بالدوري إلي المركز الثالث قبل المرحلة الأخيرة الفاصلة، ليصبح مهدداً بالغياب عن دوري الأبطال الأفريقي والمشاركة في الكونفيدرالية.

وبدأت إدارة النادي بالبحث عن البديل تحسباً لناجح مفاوضات رحيل المدرب الدنماركي، حيث يعد المصري حسام البدري مدرب منتخب الفراعنة السابق والبرتغالي جوميز الذي سبق له العمل بالزمالك قبل عامين الأبرز.

وتعقد إدارة الكرة خلال الساعات المقبلة اجتماعات متواصلة لبحث الموقف، خصوصاً وأن الفريق سيبدأ المرحلة الفاصلة من الدوري والتي تتضمن 6 مباريات، في الأسبوع الأول من أبريل المقبل، مما يتطلب التحرك العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خصوصاً وأن الدوري بات البطولة الوحيدة التي يحتفظ الفريق بالمنافسة عليها، بعدما ودع كأس مصر قبل شهرين بالخسارة أمام الاتصالات.

ومن جانبه عبر توروب في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه، عن حزنه الشديد لخسارة الأهلي أمام الترجي في مباراة العودة التي أقيمت على استاد القاهرة، ووداعه لبطولة دوري أبطال إفريقيا من الدور ربع النهائي. وقال المدير الفني إن هناك أخطاء ساذجة تسببت في خسارة الأهلي واستقبال الأهداف، مؤكداً تحمله المسؤولية كاملة عن الخسارة ووداع البطولة.