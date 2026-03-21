الأهلي المصري يضع سيناريو التخلص من ثوروب ويجهز البديل

الأهلي المصري يضع سيناريو التخلص من ثوروب ويجهز البديل
22 مارس 2026 03:19

القاهرة (الاتحاد)

يدرس مسؤؤلو النادي الأهلي المصري الإطاحة بالدنماركي ييس ثوروب المدير الفني للفريق، عقب الخروج الخروج من دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة من الترجي التونسي ذهاباً واياباً.
ويبحث مسؤؤلو الأهلي عن ثغرة للضغط على المدرب وإجباره على التفاوض للتنازل عن الشرط الجزائي الذي يتيح له الحصول على باقي عقده الذي ينتهي بنهاية موسم 2027/2028.
وتتجه النية لدى الإدارة لتعيين مدرب مساعد من أبناء النادي بصلاحيات فنية، تجبر المدير الفني على قبول التفاوض للرحيل مع تقليص دوره وصلاحياته، خصوصاً وأن الفريق تحت قيادته حقق الكثير من النتائج السلبية، وأخرها الهزيمة في 3 مباريات متتالية أمام طلائع الجيش بالدوري ثم الترجي ذهاباً وإياباً، فضلاً عن تراجع ترتيبه بالدوري إلي المركز الثالث قبل المرحلة الأخيرة الفاصلة، ليصبح مهدداً بالغياب عن دوري الأبطال الأفريقي والمشاركة في الكونفيدرالية.
وبدأت إدارة النادي بالبحث عن البديل تحسباً لناجح مفاوضات رحيل المدرب الدنماركي، حيث يعد المصري حسام البدري مدرب منتخب الفراعنة السابق والبرتغالي جوميز الذي سبق له العمل بالزمالك قبل عامين الأبرز.
وتعقد إدارة الكرة خلال الساعات المقبلة اجتماعات متواصلة لبحث الموقف، خصوصاً وأن الفريق سيبدأ المرحلة الفاصلة من الدوري والتي تتضمن 6 مباريات، في الأسبوع الأول من أبريل المقبل، مما يتطلب التحرك العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خصوصاً وأن الدوري بات البطولة الوحيدة التي يحتفظ الفريق بالمنافسة عليها، بعدما ودع كأس مصر قبل شهرين بالخسارة أمام الاتصالات.
ومن جانبه عبر توروب في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه، عن حزنه الشديد لخسارة الأهلي أمام الترجي في مباراة العودة التي أقيمت على استاد القاهرة، ووداعه لبطولة دوري أبطال إفريقيا من الدور ربع النهائي. وقال المدير الفني إن هناك أخطاء ساذجة تسببت في خسارة الأهلي واستقبال الأهداف، مؤكداً تحمله المسؤولية كاملة عن الخسارة ووداع البطولة.
أخبار ذات صلة
الأهلي والترجي.. نزال استثنائي لبلوغ نصف نهائي الأبطال الأفريقي
الأهلي المصري يشكو حكم مباراته ضد الترجي للاتحاد الأفريقي
الأهلي
الترجي
دوري أبطال أفريقيا
آخر الأخبار
الأهلي المصري يضع سيناريو التخلص من ثوروب ويجهز البديل
الرياضة
الأهلي المصري يضع سيناريو التخلص من ثوروب ويجهز البديل
22 مارس 2026
سفينة شحن قرب مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تعرب عن استعدادها للمساهمة في جهود ضمان العبور الآمن عبر مضيق هرمز
22 مارس 2026
تواصل الإدانات العربية للمخطط الإرهابي ضد الإمارات
الأخبار العالمية
تواصل الإدانات العربية للمخطط الإرهابي ضد الإمارات
22 مارس 2026
فريق إنقاذ تابع للهلال الأحمر في مبنى متضرر جراء غارة جوية في طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: نقترب كثيراً من تحقيق أهداف الحرب في إيران
22 مارس 2026
نازح يجلس في مبنى متضرر يطل على آثار الدمار جنوب مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: نتعاون بشكل نشط مع «مجلس السلام» في غزة
22 مارس 2026
