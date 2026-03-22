الأحد 22 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إيفيتش: مباريات الكؤوس لا تعترف بالفوارق ونحترم «يونايتد»

22 مارس 2026 11:15

معتز الشامي (أبوظبي)
أكد الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني لفريق العين، أن مواجهة فريقه أمام يونايتد في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة والمقررة اليوم على استاد آل نهيان، تمثل تحدياً قوياً يتطلب اليقظة والحذر، مشيراً إلى أن التحضيرات تتطلب أعلى درجات الجاهزية والتركيز في هذه المرحلة الحاسمة من المنافسة.
وكان يونايتد قد نجح في إقصاء الشارقة والوحدة في دور الـ16 ثم في ربع النهائي على التوالي، ليقدم واحدة من أقوى المفاجآت في تاريخ البطولة، كونه فريقاً يلعب بدوري الدرجة الأولى.
وعن رؤيته لفريق يونايتد أوضح مدرب العين أن المنافس يُعد فريقاً منظماً وقوياً، ونجح في تقديم مستويات مميزة هذا الموسم، وأضاف: "نحن أمام فريق قدم أداءً لافتاً، وتمكن من تحقيق نتائج مهمة، من بينها الفوز على أندية من دوري المحترفين، وهو ما يعكس جودة العمل لديهم وتطور مستواهم، ويؤكد أن مباريات الكؤوس لا تعترف غالباً بالفوارق وتشهد دائماً مفاجآت".
وتابع: "يونايتد فريق يستحق الاحترام، وقد أثبت جدارته بالوصول إلى هذه المرحلة، ونحن بدورنا نستعد للمباراة بشكل جاد، لأننا ندرك أنها مواجهة تتطلب تركيزاً عالياً حتى اللحظة الأخيرة".
وأشار إيفيتش إلى أن التركيز ينصب على الجاهزية الكاملة للعين فنياً وبدنياً، مضيفاً: "هدفنا واضح وهو التأهل إلى النهائي، ونعمل على تحقيقه خطوة بخطوة، ونحن ندخل جميع البطولات للمنافسة على الألقاب، ولدينا لاعبين قادرين على تحقيق المطلوب و خوض غمار المنافسات القوية بثقة وأداء مميز، وثقتنا كبيرة في جميع اللاعبين".

آخر الأخبار
الأخبار العالمية
مجلس التعاون الخليجي يجدد إدانته واستنكاره لاستمرار الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس
اليوم 12:56
الأخبار العالمية
"الداخلية القطرية": وفاة 6 أشخاص إثر حادث سقوط الطائرة المروحية في المياه الإقليمية
اليوم 12:51
الرياضة
اجتاز الأسطورة جوردان.. دورانت خامس أفضل هدافي «السلة الأميركي»
اليوم 12:45
الرياضة
بوجاتشار يحقق «المونومنت الرابع» ويهدي «الإمارات للدراجات» لقب «سان ريمو»
اليوم 12:40
الرياضة
كأس دبي العالمي.. أنجيلو يطمح للفوز بلقب «جولدن شاهين»
اليوم 12:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©