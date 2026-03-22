إيفيتش: مباريات الكؤوس لا تعترف بالفوارق ونحترم «يونايتد»

معتز الشامي (أبوظبي)

أكد الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني لفريق العين، أن مواجهة فريقه أمام يونايتد في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة والمقررة اليوم على استاد آل نهيان، تمثل تحدياً قوياً يتطلب اليقظة والحذر، مشيراً إلى أن التحضيرات تتطلب أعلى درجات الجاهزية والتركيز في هذه المرحلة الحاسمة من المنافسة.

وكان يونايتد قد نجح في إقصاء الشارقة والوحدة في دور الـ16 ثم في ربع النهائي على التوالي، ليقدم واحدة من أقوى المفاجآت في تاريخ البطولة، كونه فريقاً يلعب بدوري الدرجة الأولى.

وعن رؤيته لفريق يونايتد أوضح مدرب العين أن المنافس يُعد فريقاً منظماً وقوياً، ونجح في تقديم مستويات مميزة هذا الموسم، وأضاف: "نحن أمام فريق قدم أداءً لافتاً، وتمكن من تحقيق نتائج مهمة، من بينها الفوز على أندية من دوري المحترفين، وهو ما يعكس جودة العمل لديهم وتطور مستواهم، ويؤكد أن مباريات الكؤوس لا تعترف غالباً بالفوارق وتشهد دائماً مفاجآت".

وتابع: "يونايتد فريق يستحق الاحترام، وقد أثبت جدارته بالوصول إلى هذه المرحلة، ونحن بدورنا نستعد للمباراة بشكل جاد، لأننا ندرك أنها مواجهة تتطلب تركيزاً عالياً حتى اللحظة الأخيرة".

وأشار إيفيتش إلى أن التركيز ينصب على الجاهزية الكاملة للعين فنياً وبدنياً، مضيفاً: "هدفنا واضح وهو التأهل إلى النهائي، ونعمل على تحقيقه خطوة بخطوة، ونحن ندخل جميع البطولات للمنافسة على الألقاب، ولدينا لاعبين قادرين على تحقيق المطلوب و خوض غمار المنافسات القوية بثقة وأداء مميز، وثقتنا كبيرة في جميع اللاعبين".