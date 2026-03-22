أتلتيكو مدريد يتأهب لشهر الحسم والبداية بالديربي

مدريد (د ب أ)

يستعد أتلتيكو مدريد لخوض شهر حاسم ومليء بالتحديات، ويبدأ الشهر بمباراة ديربي ضد ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو. بعد ذلك، سيخوض فريق المدرب دييجو سيميوني مباراتين في الدوري الإسباني ضد برشلونة وإشبيلية، ومباراة ذهاب وإياب في دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة أيضاً، ونهائي كأس ملك إسبانيا ضد ريال سوسيداد.

وسيخوض أتلتيكو المباراة على ملعب البرنابيو من دون حارس مرماه يان أوبلاك، ولكن في وجود الحارس الأرجنتيني البديل خوان موسو، أفضل بديل للسلوفيني في السنوات العشر الماضية، وسبق للأرجنتيني أن لعب في كأس ملك إسبانيا ضد برشلونة وفي إياب دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام.

وقال سيميوني: "لقد كان أداؤه ممتازاً منذ انضمامه، ليس فقط في المباراة الأخيرة ضد توتنهام، بل أيضاً من خلال سلوكه في غرفة الملابس، كشخص وكزميل في الفريق. نحن سعداء جداً به".

وقال سيميوني عن مباراة الديربي في تصريحات نقلها موقع "وان فوتبول": "لطالما كانت مباراة مهمة بسبب التنافس الشديد، جماهيرنا تتطلع إلى هذه المباريات بحماس كبير، أعتقد أنها مباراة تلعب دائماً بشغف كبير. سنحاول السيطرة على مجريات المباراة بطريقة تمكننا من بذل قصارى جهدنا للضغط على المنافس". وأضاف متحدثاً عن أربيلوا مدرب ريال مدريد: "إنه يؤدي عملاً ممتازاً، والنتائج خير دليل. هناك انسجام واضح بينه وبين اللاعبين يتجاوز مجرد المهارة الفنية، فهو يمتلكها بلا شك، يتمتع اللاعبون بعقلية تتوافق تماماً مع توقعات المدرب ومتطلباته، أجد حماسهم شديدا في المباريات الأخيرة، فهم يتبعون نفس الأسلوب دائماً، يعملون بتناغم كبير، وقدموا أداءً رائعاً أمام بنفيكا ومانشستر سيتي. إنهم يطمحون للفوز بكل شيء" .