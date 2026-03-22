الأحد 22 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أتلتيكو مدريد يتأهب لشهر الحسم والبداية بالديربي

22 مارس 2026 12:15

مدريد (د ب أ)
يستعد أتلتيكو مدريد لخوض شهر حاسم ومليء بالتحديات، ويبدأ الشهر بمباراة ديربي ضد ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو. بعد ذلك، سيخوض فريق المدرب دييجو سيميوني مباراتين في الدوري الإسباني ضد برشلونة وإشبيلية، ومباراة ذهاب وإياب في دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة أيضاً، ونهائي كأس ملك إسبانيا ضد ريال سوسيداد.
وسيخوض أتلتيكو المباراة على ملعب البرنابيو من دون حارس مرماه يان أوبلاك، ولكن في وجود الحارس الأرجنتيني البديل خوان موسو، أفضل بديل للسلوفيني في السنوات العشر الماضية، وسبق للأرجنتيني أن لعب في كأس ملك إسبانيا ضد برشلونة وفي إياب دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام.
وقال سيميوني: "لقد كان أداؤه ممتازاً منذ انضمامه، ليس فقط في المباراة الأخيرة ضد توتنهام، بل أيضاً من خلال سلوكه في غرفة الملابس، كشخص وكزميل في الفريق. نحن سعداء جداً به".
وقال سيميوني عن مباراة الديربي في تصريحات نقلها موقع "وان فوتبول": "لطالما كانت مباراة مهمة بسبب التنافس الشديد، جماهيرنا تتطلع إلى هذه المباريات بحماس كبير، أعتقد أنها مباراة تلعب دائماً بشغف كبير. سنحاول السيطرة على مجريات المباراة بطريقة تمكننا من بذل قصارى جهدنا للضغط على المنافس". وأضاف متحدثاً عن أربيلوا مدرب ريال مدريد: "إنه يؤدي عملاً ممتازاً، والنتائج خير دليل. هناك انسجام واضح بينه وبين اللاعبين يتجاوز مجرد المهارة الفنية، فهو يمتلكها بلا شك، يتمتع اللاعبون بعقلية تتوافق تماماً مع توقعات المدرب ومتطلباته، أجد حماسهم شديدا في المباريات الأخيرة، فهم يتبعون نفس الأسلوب دائماً، يعملون بتناغم كبير، وقدموا أداءً رائعاً أمام بنفيكا ومانشستر سيتي. إنهم يطمحون للفوز بكل شيء" .

أخبار ذات صلة
بايرن يسحق يونيون برلين ويقترب من لقب البوندسليجا
مبابي وبيلينجهام جاهزان لتحدي ديربي مدريد
دييجو سيميوني
ريال مدريد
أتلتيكو مدريد
برشلونة
مجلس التعاون الخليجي يجدد إدانته واستنكاره لاستمرار الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس
مجلس التعاون الخليجي يجدد إدانته واستنكاره لاستمرار الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس
"الداخلية القطرية": وفاة 6 أشخاص إثر حادث سقوط الطائرة المروحية في المياه الإقليمية
"الداخلية القطرية": وفاة 6 أشخاص إثر حادث سقوط الطائرة المروحية في المياه الإقليمية
اجتاز الأسطورة جوردان.. دورانت خامس أفضل هدافي «السلة الأميركي»
اجتاز الأسطورة جوردان.. دورانت خامس أفضل هدافي «السلة الأميركي»
بوجاتشار يحقق «المونومنت الرابع» ويهدي «الإمارات للدراجات» لقب «سان ريمو»
بوجاتشار يحقق «المونومنت الرابع» ويهدي «الإمارات للدراجات» لقب «سان ريمو»
كأس دبي العالمي.. أنجيلو يطمح للفوز بلقب «جولدن شاهين»
كأس دبي العالمي.. أنجيلو يطمح للفوز بلقب «جولدن شاهين»
