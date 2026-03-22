الأحد 22 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كأس دبي العالمي.. أنجيلو يطمح للفوز بلقب «جولدن شاهين»

22 مارس 2026 12:35

دبي (وام)
يتطلع المدرب الفنزويلي خوسيه د.أنجيلو، المقيم في الولايات المتحدة، إلى تحقيق أول فوز له في أمسية كأس دبي العالمي، عندما يدفع بالجواد «بنتورناتو»، بطل سباق «بريدرز كب سبرينت» من الفئة الأولى، للمشاركة في سباق «دبي جولدن شاهين» (فئة أولى) السبت المقبل.
وتُعَد هذه هي المشاركة الثالثة لأنجيلو في دبي، إذ سبق له أن حلّ سادساً عبر «جيسوس تيم» في كأس دبي العالمي عام 2021، فيما شارك «كاراميل تشيب» و«رن كلاسيك» في نسختي 2024 من «جودلفين مايل» و«دبي جولدن شاهين»، دون مراكز متقدمة.
وشهد عام 2025 تألقاً لافتاً للمدرب الفنزويلي، حيث تُوّج بفوز «بنتورناتو» و«شيسوسبايسي» بثنائية سباقات السرعة في «بريدرز كب» خلال أقل من ساعة واحدة في مضمار ديل مار في نوفمبر الماضي.
وأكد د.أنجيلو أن التخطيط طوال العام أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، مشيراً إلى أن الجوادين خاضا مشاركات متعددة في مضامير مختلفة، ما يعكس قدرتهما على التأقلم مع السفر والمنافسات القوية.
وشدّد المدرب على رغبته في تحقيق المزيد من الانتصارات، خاصة على الساحة الدولية، قائلاً إنه يسعى باستمرار للتطور والمنافسة في أبرز السباقات العالمية.
وأظهر «بنتورناتو»، تطوراً ملحوظاً، حيث حلّ ثالثاً في «ديربي السعودية» (فئة ثالثة) عام 2024 قبل أن يحقق انتصارات مهمة، أبرزها «جالانت بوب» (فئة ثانية)، ثم المركز الثاني في «بريدرز كب سبرينت» قبل أن يحرز اللقب في العام التالي.
وأوضح المدرب أن الجواد يتمتع بموهبة عالية وتركيز كبير، لافتاً إلى أن خسارته في السعودية جاءت على مسافة لا تناسبه، مؤكداً ثقته في قدرته على تقديم أداء قوي في سباق السبت بكأس دبي العالمي.
ويستفيد «بنتورناتو»، إلى جانب «فوريفر يونج» و«إثيكال دايموند»، من اتفاقية تبادلية جديدة بين نادي دبي لسباق الخيل و«بريدرز كب»، تتيح التأهل المباشر، ضمن مبادرة «الفوز يؤهلك».
وأعرب د.أنجيلو عن أمله في تحقيق الفوز يوم السبت المقبل في كأس دبي العالمي برغم قوة المنافسة، مؤكداً أن مركز الانطلاق سيكون عاملاً مهماً، مع تفضيله الانطلاق من بوابات خارجية.
ووصل المدرب إلى دبي مبكراً لمتابعة تدريبات «بنتورناتو»، معرباً عن سعادته بالتواجد، ومشيراً إلى انضمام الملاك قبل السباق المرتقب.
ويُعد «بنتورناتو» من أبرز الخيول المشاركة حالياً في دبي، وتتعلق به طموحات كبيرة لمدربه لتحقيق إنجاز جديد في واحدة من أهم أمسيات سباقات الخيل العالمية.

أخبار ذات صلة
«طحنون العلوي».. أصغر مدرب مواطن في أمسية كأس دبي العالمي
«سيرفي» تتحدى نخبة الخيول في «شيما كلاسيك» ضمن كأس دبي العالمي
كأس دبي العالمي للخيول
دبي جولدن شاهين
بريدرز كب
آخر الأخبار
مجلس التعاون الخليجي يجدد إدانته واستنكاره لاستمرار الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس
الأخبار العالمية
مجلس التعاون الخليجي يجدد إدانته واستنكاره لاستمرار الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس
اليوم 12:56
"الداخلية القطرية": وفاة 6 أشخاص إثر حادث سقوط الطائرة المروحية في المياه الإقليمية
الأخبار العالمية
"الداخلية القطرية": وفاة 6 أشخاص إثر حادث سقوط الطائرة المروحية في المياه الإقليمية
اليوم 12:51
اجتاز الأسطورة جوردان.. دورانت خامس أفضل هدافي «السلة الأميركي»
الرياضة
اجتاز الأسطورة جوردان.. دورانت خامس أفضل هدافي «السلة الأميركي»
اليوم 12:45
بوجاتشار يحقق «المونومنت الرابع» ويهدي «الإمارات للدراجات» لقب «سان ريمو»
الرياضة
بوجاتشار يحقق «المونومنت الرابع» ويهدي «الإمارات للدراجات» لقب «سان ريمو»
اليوم 12:40
كأس دبي العالمي.. أنجيلو يطمح للفوز بلقب «جولدن شاهين»
الرياضة
كأس دبي العالمي.. أنجيلو يطمح للفوز بلقب «جولدن شاهين»
اليوم 12:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©