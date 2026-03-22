بوجاتشار يحقق «المونومنت الرابع» ويهدي «الإمارات للدراجات» لقب «سان ريمو»

روما (وام)

أحرز السلوفيني تادي بوجاتشار، درّاج فريق «الإمارات إكس آر جي»، لقب سباق «ميلانو سان ريمو» للدراجات الهوائية، الذي أقيم في إيطاليا، وهو أحد أطول وأبرز سباقات الدراجات الهوائية في العالم لمسافة تبلغ 298 كم.

وحقق بوجاتشار اللقب، على الرغم من حادث سقوط في الـ 6 كم الأخيرة، لكنه نهض وتجاوز الأمر سريعاً.

وبهذا الإنجاز، أصبح بوجاتشار أول درّاج يفوز بأربعة من أصل خمسة من سباقات «المونومنت» الكبرى في رياضة الدراجات، ليصل إجمالاً إلى 110 انتصارات في مسيرته.

وقال بوجاتشار، عقب ختام السباق: «عندما سقطتُ، اعتقدتُ أن كل شيء انتهى.. السقوط قبل أهم جزء من السباق ليس مثالياً، لكن لحُسن الحظ عدت سريعاً ولم يكن الضرر كبيراً».

وأضاف أن الفوز لم يكن ليتحقق دون العمل الجماعي الكبير، لافتاً إلى دور زملائه الحاسم طوال السباق، خاصة بعد الحادث الذي كاد ينهي الآمال.