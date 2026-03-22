مواجهة «الأستاذ» والتلميذ.. لمَنْ تذهب كأس الرابطة؟

معتز الشامي (أبوظبي)

يواجه أرسنال نظيره مانشستر سيتي على أول لقب لهما هذا الموسم، مساء اليوم الأحد، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية (كاراباو) على ملعب ويمبلي، وتشهد هذه المباراة في ملعب ويمبلي بين بيب جوارديولا ومساعده السابق ميكيل أرتيتا مواجهة بين صاحب المركز الثاني وصاحب المركز الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتمتع الجانرز بأفضلية 9 نقاط.

ولم يَفُز أرتيتا إلا في 3 مباريات من أصل 16 مباراة جمعته مع جوارديولا، الذي فاز بجميع نهائيات كأس الرابطة الأربع التي قادها، وذلك في 4 مواسم متتالية بين 2017-2018 و2020-2021. لم يسبق لأي مدرب أن فاز بالكأس 5 مرات.

ولم يخسر أرسنال في آخر 6 مباريات جمعته بمان سيتي في جميع المسابقات (فوزان و4 تعادلات)، بعد أن خسر 15 مباراة من أصل 16 مباراة سابقة أمامه (فوز واحد).

لكن مان سيتي فاز في آخر 4 مباريات جمعته بأرسنال في كأس الرابطة بنتيجة إجمالية 11-1. وكانت آخر هزيمة له أمام أرسنال بالدور الثالث موسم 2004-2005 (1-2)، ولم يخسر أرسنال سوى مباراة واحدة من أصل 5 مباريات جمعته بمان سيتي على ملعب ويمبلي (3 انتصارات وتعادل واحد)، وكانت تلك الخسارة في نهائي كأس الرابطة عام 2018 (0-3).

وفي الوقت نفسه، لم يسبق إلا لفريقين أن هزما أرسنال في نهائيين كبيرين للكأس من قبل، نيوكاسل (كأس الاتحاد الإنجليزي 1932، كأس الاتحاد الإنجليزي 1952) وليدز يونايتد (كأس الدوري 1968، كأس الاتحاد الإنجليزي 1972).

وتتوقع شبكة «أوبتا» فوز أرسنال بنسبة 51.9%، في المقابل، فيما تصل نسبة فوز مان سيتي إلى 24.8%، أما التعادل، الذي سيؤدي إلى خوض وقت إضافي وربما ركلات ترجيح، فمن المتوقع بنسبة 23.3%.

وبعد انتهاء فترة التوقف الدولي، يواجه مان سيتي ليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل مواجهة تشيلسي وأرسنال في الدوري، وكان الموسم الماضي هو الأول لجوارديولا مع السيتي الذي فشل في قيادة الفريق للفوز بلقب كبير، وإذا لم تَسِر الأمور على ما يرام في المباريات الأربع القادمة، فقد يعني ذلك أنه سيخوض موسمين متتاليين دون تحقيق أي لقب كبير، للمرة الأولى في مسيرته التدريبية.

ولم يَفُز أرتيتا سوى بلقب واحد مع أرسنال، عندما تغلّب المدفعجية على تشيلسي 2-1 في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2020. ومنذ ذلك الحين، قاد جوارديولا السيتي للفوز بـ 4 ألقاب في الدوري، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية، ودوري أبطال أوروبا.

ويسعى أرسنال للفوز بكأس الرابطة للمرة الثالثة، بعد عامي 1987 و1993، ومع ذلك، خسر المدفعجية نهائيات كأس الرابطة أكثر من أي فريق آخر (6)، وكان آخرها عام 2018 أمام مان سيتي بقيادة جوارديولا.

وفاز السيتي بـ 8 من أصل 9 مباريات نهائية في كأس الرابطة، ولا يتفوق عليه في عدد مرات الفوز باللقب سوى ليفربول (10)، وفاز السيتي في جميع مبارياته النهائية السبع الأخيرة في كأس الرابطة، منذ خسارته أمام وولفرهامبتون عام 1974.

ومع ذلك، خسر آخر نهائيين كبيرين له، في كأس الاتحاد الإنجليزي عامي 2024 (أمام مانشستر يونايتد) و2025 (أمام كريستال بالاس). ولم يسبق له أن خسر 3 مباريات نهائية متتالية في البطولات الكبرى، ولم يخسر أرتيتا قط في ويمبلي مع أرسنال، سواء كلاعب (3 انتصارات، تعادل واحد) أو كمدرب (انتصاران، تعادلان)، وفاز بركلات الترجيح بعد التعادلات الثلاثة.