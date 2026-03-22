إشادة جماعية بالحارس الدولي.. خصيف يهدى جائزة الأفضل لمنظومة الجزيرة

معتصم عبدالله (أبوظبي)

نال الدولي علي خصيف، حارس مرمى الجزيرة، إشادة واسعة من مدربه الهولندي مارينو بوسيتش، ومدرب شباب الأهلي البرتغالي باولو سوزا، بفضل أدائه المميز وتصدياته الحاسمة، التي لعبت دوراً مؤثّراً في تأهُّل «فخر أبوظبي» إلى نهائي «البطولة الأغلى» كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد الفوز على شباب الأهلي 1-0 في نصف النهائي.

وتوّج خصيف تألقه بالحصول على جائزة «نجم المباراة» المقدمة من اتحاد الكرة، ليؤكد حضوره اللافت في واحدة من أهم مباريات الموسم.

وحرص بوسيتش على تقديم تهنئة خاصة لحارسه خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، قائلاً: «كان علي خصيف حاسماً بتصدياته الرائعة التي حافظت على نتيجة التعادل، ومنحتنا الفرصة للعودة وفرض سيطرتنا على مجريات اللقاء، أهنئ الجميع، وأخصّ بالذكر خصيف على مستواه المميز».

من جهته، وصف البرتغالي باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، خصيف بأنه «نجم المباراة»، مؤكداً تأثيره الكبير، وقال: «نجم المباراة الحقيقي بالنسبة لي كان حارس مرمى الجزيرة، الذي لعب دوراً حاسماً في منع عدة أهداف محققة».

من جهته، أكد قائد الجزيرة علي خصيف أن الإنجاز جاء بفضل العمل الجماعي، وقال: «الحمد لله على التوفيق، وأشكر زملائي اللاعبين على ما قدّموه».

وأضاف: «صحيح أنني حصلت على جائزة أفضل لاعب في المباراة، لكن هذه الجائزة هي هدية لجميع زملائي، ولكل من وقف مع الفريق».

وتابع: «منذ بداية الموسم، كان هدف مجلس الإدارة واضحاً، وهو الوصول إلى النهائي والمنافسة بقوة في هذه البطولة، والحمد لله حققنا الهدف الأول، ونتطلع لأن تكون الخطوة القادمة أفضل».

وأوضح: «أشكر الجهاز الفني والإداري والطبي، وكل مَنْ كان خلف هذا الفريق. صحيح أننا مررنا ببداية صعبة هذا الموسم، لكن الجميع تكاتف، وبفضل الله ثم جهود الجميع عدنا إلى الطريق الصحيح».

واختتم حديثه قائلاً: «إن شاء الله، القادم أفضل، ونصل إلى الهدف الذي نريده، ونُسعد جماهير الجزيرة».