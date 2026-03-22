دوري السلة.. شباب الأهلي يستضيف البطائح والشارقة يتحدى النصر

22 مارس 2026 14:30

علي معالي (أبوظبي)
تقام غداً مباراتان في إياب المرحلة الثانية من دوري كرة السلة للرجال الـ «بلاي أوف»، حيث يلتقي شباب الأهلي مع البطائح في الممزر بدبي، ويحلّ الشارقة ضيفاً على النصر على صالة راشد بن حمدان بدبي، في تمام السابعة مساء، وكانت مباراتا الذهاب قد انتهتا بفوز شباب الأهلي على البطائح بنتيجة 100-77، والنصر على الشارقة بنتيجة 88-83.
وكانت مرحلة الذهاب قد انتهت بصدارة شباب الأهلي للقمة بالعلامة الكاملة بـ 6 نقاط جمعها الفريق من 3 انتصارات متتالية، وحلّ النصر في مركز الوصافة بـ 5 نقاط من انتصارين وخسارة، وجاء فريق الشارقة في المركز الثالث بـ 4 نقاط من انتصار وخسارتين، وفي المركز الرابع والأخير جاء البطائح بـ 3 نقاط من 3 خسائر.
وكانت الفرق الأربعة قد تأهلت لمرحلة الـ «بلاي أوف» أو المربع الذهبي، على أن يخوض كل فريق 6 مباريات مقسّمة ذهاباً وإياباً، بواقع 3 مباريات في الذهاب، ومثلها في الإياب، على أن يلتقي الفريقان صاحبا الترتيب الأول والثاني بعد المباريات الـ 6 المقررة، على لقب بطولة الدوري في نهاية المطاف، وسوف تشهد مباريات الإياب، والتي تستمر منافساتها حتى 31 مارس الجاري، منافسات قوية بين الفرق الأربعة على أمل تحقيق الانتصار.
ويدخل شباب الأهلي مباراته أمام البطائح بمعنويات مرتفعة بعد صدارة مستحقة في مرحلة الذهاب، بفضل الخبرات الكبيرة في صفوف الفريق من لاعبين أجانب ومحليين، وفي المقابل يريد البطائح قلب التوقعات، وفي المباراة الثانية يبحث النصر عن الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور على ملعبه بتكرار انتصار مرحلة الذهاب، أملاً في المنافسة على المركزين الأول أو الثاني لضمان خوض نهائي بطولة الدوري لهذا الموسم، في الوقت الذي يخطّط فيه الملك الشرقاوي إلى تصحيح مساره.

