كأس رئيس الدولة.. الجزيرة يكسر صيام الـ10 سنوات ويبلغ النهائي

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أنهى الجزيرة صيام عِقد كامل عن الظهور في نهائي «البطولة الأغلى» كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بصعوده إلى نهائي موسم 2025-2026، بعد فوزه على منافسه شباب الأهلي «حامل اللقب» بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما على استاد هزاع بن زايد ضمن الدور نصف النهائي.

وسجّل برونو أوليفيرا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 47، ليقود «فخر أبوظبي» إلى النهائي الخامس في تاريخه، والأول منذ موسم 2015-2016، حين تُوِّج بلقبه الثالث على حساب العين بركلات الترجيح 7-6، بعد التعادل 1-1.

ومثّل الفوز على شباب الأهلي الانتصار الرابع للجزيرة في «المواعيد الحاسمة» على ملاعب العين «دار الزين» خلال العقد الأخير، بعدما استعاد «فخر أبوظبي» ذكريات تأهله على حساب المنافس ذاته إلى نهائي نسخة 2015-2016، عندما تفوّق 3-2 على استاد خليفة بن زايد في العين، قبل أن يُتوّج باللقب على حساب «الزعيم».

كما احتفل الجزيرة أمام شباب الأهلي في موسم 2021-2022 بحصد لقب «السوبر الإماراتي» على استاد هزاع بن زايد، بالفوز بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي، وفي الموسم الماضي 2024-2025 تُوِّج «فخر أبوظبي» بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي على حساب المنافس ذاته بالفوز 2-1 على الملعب نفسه.

وأعرب الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الجزيرة، عن سعادته الكبيرة بالإنجاز، مقدماً التهنئة للاعبين والإدارة والجماهير، مشيداً بالأداء والروح القتالية، وقال: «سعيد جداً بالمستوى الذي قدّمناه، باستثناء أول 20 دقيقة، كنا الطرف الأفضل أمام فريق قوي، علي خصيف كان حاسماً في البداية، ومنحنا الثقة للعودة إلى أجواء المباراة».

وأضاف: «سجّلنا هدفاً صحيحاً في نهاية الشوط الأول، لكنه أُلغي، وهذا يحدث في كرة القدم، الأهم أننا لم نسمح لذلك بالتأثير علينا، ودخلنا الشوط الثاني بقوة وسجلنا هدف التأهل».

وتابع: «الوصول إلى النهائي بعد 10 سنوات إنجاز مهم، لكننا لم نحقق شيئاً بعد، أمامنا خطوة أخيرة، وعلينا الاستعداد جيداً لتحقيق اللقب».

وحول خوض النهائي المرتقب على استاد محمد بن زايد، أوضح مدرب الجزيرة، قائلاً: «خوض النهائي على ملعبنا، يمنحنا دافعاً إضافياً».

وختم بوسيتش حديثه عن مستقبله مع الجزيرة: «ما زلت في موسمي الأول مع النادي، ولا أعلم ما الذي سيحدث مستقبلاً، لكنني سعيد جداً بالعمل هنا، في هذا البلد الرائع، ومع هذه المجموعة المميزة، وقّعت عقداً لمدة عامين، ورغبتي هي البقاء ومساعدة الفريق على تحقيق أهدافه».