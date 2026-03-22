شباب الأهلي.. «بطل الرباعية» يخسر اللقب الثالث هذا الموسم

معتصم عبدالله (أبوظبي)

جرّدت الخسارة أمام الجزيرة 0-1 في الدور نصف النهائي من «البطولة الأغلى» كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم لموسم 2025-2026، شباب الأهلي، «بطل الرباعية» في الموسم الماضي، من فرصة التتويج بلقبه الثالث خلال الموسم الجاري، بعد خسارته لقب كأس سوبر إعمار أمام الشارقة 2-3، ودرع السوبر الإماراتي القطري أمام السد بالنتيجة ذاتها.

وتبقّت أمام «الفرسان» فرصة المنافسة على لقبين، يتمثّلان في «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث يحتلّ الفريق مركز الوصافة بفارق نقطة واحدة خلف العين المتصدر، إلى جانب «دوري أبطال آسيا للنخبة» بعد تأهله إلى دور الـ16، حيث يواجه تراكتور الإيراني.

وقال البرتغالي باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، تعليقاً على الخسارة أمام الجزيرة، إن فريقه كان قادراً على إنهاء الشوط الأول بنتيجة أكبر، قياساً بالفرص التي سنحت للاعبيه، مؤكداً أن «نجم المباراة الحقيقي» بالنسبة له كان حارس مرمى الجزيرة، الذي لعب دوراً حاسماً في التصدي لعدة فرص محقّقة.

وأضاف: «لم ننجح في فرض سيطرة مطلقة على مجريات المباراة، واستفاد المنافس من ذلك، في الشوط الأول تحديداً، لم نُحسن استغلال الفرص بالصورة المطلوبة».

وتطرّق سوزا إلى ملف التحكيم، قائلاً: «لدينا لاعبون محليّون مميّزون، وأجانب على مستوى عالٍ، ومدربون كبار، لكنني لا أرى الوضع ذاته بالنسبة للتحكيم، تحدثت كثيراً عن هذا الأمر، كان يجب أن يكون هناك حكام بمستوى أعلى يليق بحجم المباراة، خصوصاً في مثل هذه الأدوار الحساسة».

وأضاف: «الحكام المحليون أظهروا كفاءة وواقعية أكبر، وللأسف لم نرَ ذلك اليوم من التحكيم الأجنبي، تطوير دورينا يحتاج أيضاً إلى تطوير منظومة التحكيم».

وعن وضع الفريق، قال مدرب شباب الأهلي: «نحافظ على استمرارية جيدة هجوماً ودفاعاً، لكننا نعاني من غياب لاعبين مؤثّرين جداً ممّن ساهموا في الفوز بأربع بطولات الموسم الماضي، وفي اللحظات الحاسمة، كما قلتُ دائماً، اللاعبون أصحاب الخبرة هم مَنْ يصنعون الفارق».

واختتم سوزا حديثه بالتأكيد على ثقته باللاعبين الشباب، قائلاً: «لدينا عناصر شابّة تمتلك الحماس والالتزام، ومع الدعم المناسب ستحصل على الفرص، وستُظهر قيمتها داخل الملعب».