الأحد 22 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
كيف غير سيميوني ألوان ديربي مدريد؟.. تعرّف على التفاصيل

22 مارس 2026 16:00

معتز الشامي (أبوظبي)
يستضيف ريال مدريد منافسه في العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد، في ديربي مدريد، مساء الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، في الدوري الإسباني، ويسعى الفريق الملكي للفوز لمواصلة الضغط على برشلونة متصدر الليجا بفارق 4 نقاط، فيما يسعى أتلتيكو للفوز من أجل تخطّي فياريال وخطف المركز الثالث في الدوري.
وهيمن ريال مدريد في الماضي على ديربي مدريد، كان الفريق يسيطر على مجريات المباريات، بينما أصبح أتلتيكو مجرد متفرّج في تلك المواجهات، لكن بعد سنوات انقلبت الأمور وتغيّرت ديناميكيات الديربي، لدرجة أن أتلتيكو أصبح شوكة حقيقية في خاصرة ريال مدريد. والأرقام خير دليل على ذلك.
ومنذ تولي دييجو سيميوني منصب المدير الفني لأتلتيكو مدريد، فاز الأتلتي في 13 مباراة ديربي، وتعادل في 15 مباراة وخسر 21 من أصل 49 مباراة، خاضها تحت قيادة المدرب الأرجنتيني.
ويُظهر هذا التوازن تبايناً كبيراً مع نتائج مباريات الديربي الثلاثين التي سبقت وصوله، حيث لم يحقق أتلتيكو سوى فوزين و8 تعادلات، بينما فاز ريال مدريد في 20 مباراة منها، وتزداد هذه الإحصائية توازناً عند النظر إلى مباريات الدوري فقط، في خلال 28 مباراة، فاز أتلتيكو مدريد في 7 مباريات، وريال مدريد في 9، وانتهت 12 مباراة بالتعادل، وهو ما يعكس تقارباً شديداً في النتائج.
لكن في السنوات الأخيرة، انقلبت الموازين لصالح أتلتيكو مدريد. فمن بين آخر 6 مباريات ديربي في الدوري، لم تنته أي منها بفوز ريال مدريد. حقق أتلتيكو فوزين (بما في ذلك فوز ساحق هذا الموسم 5-2) وتعادل في 4 مباريات.
ولم يَفُز ريال مدريد على أتلتيكو في الدوري الإسباني منذ 18 سبتمبر 2022، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو». لم يحقق ريال مدريد أي فوز في 6 مباريات بالدوري.
ويُعد ريال مدريد الخصم الذي واجهه سيميوني أكثر من غيره منذ وصوله إلى أتلتيكو مدريد في ديسمبر 2011، وعلى مر السنين، أصبحت المباريات أكثر تقارباً.
فبعد 3 هزائم متتالية في أول 3 مباريات ديربي له، لم يتلقَ سوى 6 هزائم أخرى في 25 مباراة. ولم يخسر أتلتيكو مدريد تحت قيادة سيميوني على ملعب سانتياغو برنابيو منذ 12 ديسمبر 2011، وفي المواسم الثلاثة الماضية، انتهت جميع زياراته الثلاث المتتالية بالتعادل 1-1.
ولهذا السبب، أصبحت مباريات الديربي في الدوري الإسباني متكافئة للغاية، ففي آخر 10 مباريات بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، لم يحقق المرينجي سوى فوزين، وهو الأمر الذي كان يصعب تصديقه قبل وصول سيميوني. 

