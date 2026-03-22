الأحد 22 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
ميسي ينتظر «شريك الأحلام» وإنتر ميامي يترقب الموقف

22 مارس 2026 19:00

معتز الشامي (أبوظبي)
تتجه الأنظار إلى مستقبل النجم البرتغالي بيرناردو سيلفا، الذي يبدو على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرته الكروية، مع اقترابه من مغادرة مانشستر سيتي عقب نهاية عقده، ورفض خيار التجديد، ما يفتح الباب أمام سباق عالمي للظفر بخدماته، بحسب تقرير لصحيفة «ماركا الإسبانية».
ويتصدر إنتر ميامي الأميركي قائمة الأندية المهتمة بضم سيلفا، في إطار سعيه لتدعيم صفوفه بنجم من الطراز الرفيع، ليكون شريكاً مثالياً للأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث يواصل النادي الأميركي استراتيجيته القائمة على استقطاب الأسماء الكبيرة من أوروبا، ويضع سيلفا كهدف رئيسي لتعزيز قوته الهجومية وصناعة اللعب.
لكن الطريق لن يكون سهلاً أمام إنتر ميامي، إذ تُراقب عدة أندية أوروبية عملاقة وضع اللاعب عن كثب، أبرزها يوفنتوس وبرشلونة، اللذان يدرسان إمكانية التعاقد معه في صفقة انتقال حُر، مستفيدَين من خبرته الكبيرة وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.
كما دخلت أندية أخرى على خط المنافسة، مثل بنفيكا البرتغالي وجلطة سراي التركي، حيث تتابع هذه الفرق تطورات موقف اللاعب، على أمل استغلال فرصة التعاقد معه دون مقابل.
وعلى الرغم من حالة الغموض التي تحيط بمستقبله، يواصل سيلفا أداءه المنتظم مع مانشستر سيتي هذا الموسم، حيث شارك في 41 مباراة وسجّل ثلاثة أهداف، مؤكداً حضوره الثابت في تشكيلة الفريق.
وفي المقابل، يُركّز مانشستر سيتي على استحقاق مهم، يتمثل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام أرسنال على ملعب ويمبلي، في مواجهة مرتقبة الليلة، يسعى خلالها الفريق لتحقيق أول ألقابه هذا الموسم، وسط ترقُّب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن مستقبل أحد أبرز نجوم.

أخبار ذات صلة
ميسي.. خامس العظماء!
الإحصائيات تحسم الجدل.. نيمار أفضل من روني
بيرناردو سيلفا
ميسي
إنتر ميامي
برشلونة
آخر الأخبار
1171 مطية تدشن «ختامي المرموم» بمشاركة خليجية واسعة
الرياضة
1171 مطية تدشن «ختامي المرموم» بمشاركة خليجية واسعة
اليوم 19:22
شرطة أبوظبي تدعو إلى الحذر خلال الأحوال الجوية الماطرة
علوم الدار
شرطة أبوظبي تدعو إلى الحذر خلال الأحوال الجوية الماطرة
اليوم 19:15
ميسي ينتظر «شريك الأحلام» وإنتر ميامي يترقب الموقف
الرياضة
ميسي ينتظر «شريك الأحلام» وإنتر ميامي يترقب الموقف
اليوم 19:00
أنور قرقاش: عدوان إيران الغاشم على دول الخليج يحمل تداعياتٍ جيوسياسية عميقة
علوم الدار
أنور قرقاش: عدوان إيران الغاشم على دول الخليج يحمل تداعياتٍ جيوسياسية عميقة
اليوم 18:56
جندي أوكراني يستعد لإطلاق قذائف
الأخبار العالمية
روسيا تُعلن تحقيق تقدم ميداني في جبهة القتال
اليوم 18:50
