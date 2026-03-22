لتهدئة التوتر.. قائد السنغال يعرض إعادة الميداليات إلى المغرب

22 مارس 2026 14:32

باريس(أ ف ب)
أبدى لاعب وسط المنتخب السنغالي إدريسا جي استعداده لـ"إعادة الميداليات" التي نالها مع زملائه بعد التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم إلى المغرب، بعد منحه لـ"أسوط الأطلس" على الورق رغم خسارته النهائي على أرض الملعب، وذلك "لتهدئة التوتر" بين البلدين.
وقال جي مساء السبت على قناة "كانال بلس" عقب فوز فريقه إيفرتون على تشيلسي في الدوري الإنجليزي 3-0: "أتعهد شخصياً بجمع الميداليات وربما إعادتها إلى المغرب إذا كان ذلك قد يخفف التوتر بين البلدين".
وأضاف "هذا الأمر سخيف... مباراة كرة القدم تُحسم على أرض الملعب، وهذا ما فعلناه في المغرب. قمنا بما يلزم في الملعب، فزنا بتلك المباراة. نستحق أن نكون أبطال أفريقيا، ونحن أبطال أفريقيا بالنسبة لنا! الألقاب تُكسب على أرض الملعب، وليس في المكاتب".
حمل جي حمل شارة قيادة السنغال في نهائي البطولة بديلاً للمدافع كاليدو كوليبالي الموقوف.
وبعد شهرين من المباراة النهائية التي فاز بها "أسود التيرانجا" 1-0 بعد التمديد في الرباط في 18 يناير، أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الثلاثاء اعتبار السنغال "منسحباً من النهائي"، واعتماد النتيجة على الورق 3-0 لصالح المغرب.
وعلى أثر القرار، أعلن الاتحاد المغربي أنه سيلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، أعلى هيئة قضائية رياضية ومقرها لوزان.
وقال جي السبت "لو كان الأمر يعود إليّ، لقلت للاتحاد ألا يتقدّم باستئناف".
وكان عدد من لاعبي السنغال قد غادروا أرضية الملعب ليلة النهائي احتجاجاً على ركلة جزاء مُنحت للمغرب في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني بعد الرجوع لحكم الفيديو المساعد "في أيه آر"، في وقت كان التعادل السلبي مسيطرا.
واستؤنف اللعب بعد ربع ساعة من الفوضى والتوتر، مع قيام جماهير السنغال برمي مقذوفات ومحاولة اقتحام أرضية الملعب. وأضاع المغربي إبراهيم دياز ركلة الجزاء، قبل أن يفوز السنغال بهدف بابي غي في الوقت الإضافي.

