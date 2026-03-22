كارل «الصغير» يتلقى خبر الانضمام لـ«المانشافت» خلال حصة تعليمية

22 مارس 2026 14:55

برلين (د ب أ)
يسعى لينارت كارل لنقل الروح المرحة التي قادته لاختراق صفوف فريق بايرن ميونيخ إلى المنتخب الألماني لكرة القدم، لكنه يأتي أيضاً بهدف واضح يسعى لتحقيقه.
وتلقى كارل أمس السبت اتصال ناجلسمان أثناء حصة خصوصية في الرياضيات استعداداً لشهادة المدرسة.
وقال كارل :" في البداية لم أرد. ثم اتصلت به بعدها بخمس دقائق- وكنت سعيداً للغاية لسماع الخبر بأنه تم استدعائي للمانشافت". وحب ناجلسمان بهذا النهج، وقال : "هذا يسعدني. وإلا لكنت وبخته لو أجاب على الاتصال مباشرة. ما يقوله المعلم له وزن أكبر مما يقوله مدرب المنتخب".
وقال كارل عقب فوز بايرن 4 / صفر على يونيون برلين: "لا أضع أي ضغوط على نفسي. ألعب بطريقة لعبي لكرة القدم. ثم آمل أن تسير الأمور بحيث أكون حاضراً في كأس العالم". وبدأ كارل 18 عاماً مباراة أمس السبت، وأضاع فرصة في القائم، بعد يومين من استدعاؤه للمرة الأولى من قبل جوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني لخوض مباراتين وديتين أمام سويسرا يوم الجمعة المقبل وغانا بعدها بثلاثة أيام استعداداً لكأس العالم.
وسجل كارل ثمانية أهداف ومرر خمس تمريرات حاسمة في أول موسم له مع بايرن. وتفادى ناجلسلمان الضجة حين لم يستدع كارل في نوفمبر لمباريات تصفيات كأس العالم، لكنه الآن يضع عليه آمالاً كبيرة. وقال ناجلسمان عندما أعلن قائمة الفريق :"ينبغي عليه أن ينقل روحه الشبابية المرحة إلى الملعب. عليه أن يلعب كرة القدم بحرية، من القلب، وبدون أي ضغط ".
وأضاف :" لديه حلم كأس العالم، وعليه أن يظهر ما يقدمه في بايرن - خلق الكثير من الفرص الخطيرة أمام المرمى". مع اقتراب المباراتين الأخيرتين قبل أن يعلن ناجلسمان القائمة النهائية لكأس العالم التي ستقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ومن المرجح بشدة أن يحصل كارل على وقت للعب. ورحب فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن، باستدعاء كارل لأول مرة، واستدعاء الحارس جوناس أوربيج، وقال :" هذا جيد لبايرن وجيد للمنتخب الألماني". وأضاف :" هذان لاعبان شابان سيؤديان دوراً كبيراً في المنتخب الوطني مستقبلاً. هذه هي الخطوة الأولى لهما، ويجب أن يستمتعا بها. لا يوجد أي ضغط عليهما في الوقت الحالي. سيكون لديهما وقت كاف لذلك لاحقا. عليهما أن يستمتعا بالتجربة". وأكد :"في مرحلة ما سيلعبان دوراً رئيسياً في المنتخب الوطني. لدي ثقة كبيرة فيهما".

