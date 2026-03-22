فاز على «بودوتشنوست فولي».. «دبي للسلة» يواصل تألقه في «الأدرياتيكي»

22 مارس 2026 15:57

علي معالي (أبوظبي)
واصل فريق دبي لكرة السلة نتائجه القوية في مرحلة أفضل 8 من الدوري الأدرياتيكي، بفوزه على بودوتشنوست فولي بطل مونتينيجرو بنتيجة 95 - 78 ضمن الجولة الرابعة، ليواصل سعيه نحو صدارة الترتيب.
وبعد أن ضمن بالفعل تأهله إلى الأدوار الإقصائية، دخل فريق دبي اللقاء بعزيمة الحفاظ على تألقه، وتقديم أداء قوي خارج أرضه، وبدأ دبي اللقاء بقوة كبيرة، حيث فرض إيقاعه منذ البداية وحقق انطلاقة سريعة بنتيجة 9 - 0، واضعاً بصمته مبكراً على مجريات المباراة، وساهم الضغط الدفاعي الفعال والتنفيذ الهجومي المنظم، في سيطرة الفريق على الربع الأول، الذي انتهى بتقدمه 27 - 23.
وردّ فريق بودوتشنوست في الفترة الثانية، حيث نجح تدريجياً في استعادة توازنه ورفع نسق اللعب على طرفي الملعب، ليقلب النتيجة قبل نهاية الشوط الأول ويتقدم 46 - 44 في مواجهة اتسمت بالندية، ومع بداية الشوط الثاني، استعاد فريق دبي زمام المبادرة، مقدّماً ربعاً ثالثاً قوياً شكّل نقطة تحوّل في اللقاء، ونجح الفريق في حسم هذه الفترة بنتيجة 23 - 12، ليعود إلى التقدم بنتيجة 67 - 58 مع الدخول إلى الربع الأخير، وواصل الفريق تفوّقه في الربع الرابع، محافظاً على إيقاعه ومضيفاً 28 نقطة ليحسم اللقاء بثقة ويؤكد تفوقه بنتيجة 95 -78.
تصدّر دجنان موسى قائمة المسجلين برصيد 20 نقطة، فيما أضاف فيليب بيتروشيف 19 نقطة، وساهم مفيوندو كابينجيلي بـ13 نقطة، في أداء هجومي جماعي متوازن.
ومع تبقّي أربع جولات على نهاية مرحلة أفضل 8، وسجلٍّ يبلغ 18 انتصاراً مقابل خسارتين، يواصل فريق دبي سعيه لحسم المركز الأول، مع تصاعد المنافسة قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.
أشاد يوريكا جوليماتس، المدير الفني لفريق دبي لكرة السلة، بروح لاعبيه العالية رغم ضغط المباريات وقال: «أهنئ اللاعبين على الفوز اللافت، وقدّمنا أداءً قوياً، وكانت هذه مباراتنا الرابعة خلال ستة أيام، وكنت قلقاً بشأن الطاقة والجاهزية، لكننا تعاملنا مع المباراة بجدية، ودخلنا اللقاء بخطة واضحة لمجاراة أسلوب المنافس البدني، وقدّمنا أداءً دفاعياً مميزاً، وعلينا الاستمرار بهذا المستوى».

رئيس الدولة يزور حمد سعيد البلوشي
«الدراجات» إلى الفلبين للمشاركة في «آسيوية المضمار»
سيميوني يحلم بانتهاء «لعنة البرنابيو»
الإحصائيات تحسم الجدل.. نيمار أفضل من روني
