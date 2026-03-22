سلوت: أداء ليفربول لم يرتق للتوقعات والطموحات

لندن (د ب أ)

اعترف أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بأن أداء الفريق "ليس جيداً بما يكفي". وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن ليفربول تعرض لانتكاسة جديدة في حملة الدافع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الخسارة 1 / 2 أمام برايتون. وكان يتوقع أن يكون ليفربول منافساً على اللقب هذا الموسم بعد إنفاق قياسي في سوق الانتقالات الصيفية بلغ حوالي 450 مليون جنيه إسترليني (600 مليون دولار) على ثمانية لاعبين. ولكن مع تبقي سبع مباريات، يدخل حامل اللقب، فترة التوقف الدولي في المركز الخامس، بفارق 21 نقطة أمام أرسنال، المتصدر، كما أن لديه الكثير من العمل لضمان اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ولتعويض صفقاتهم المكلفة، أفادت التقارير بأن ليفربول استعاد أكثر من 250 مليون جنيه إسترليني من بيع اللاعبين الصيف الماضي، وهو ما أشار إليه سلوت بمبلغ 300 مليون جنيه إسترليني عند الحديث عن صافي الإنفاق. وقال المدرب الهولندي :" من المنطقي تماماً أنه إذا فزت بالدوري الموسم الماضي وأنفقت 150 مليون جنيه إسترليني - وليس 450 مليوناً - فإن التوقعات تكون عالية". وأضاف :" وكانت هذه التوقعات مرتفعة بالنسبة للمحللين، وللإعلام، ولي، وللجماهير". وأكد :" لكن نادينا ينظر للوضع والتحديات التي واجهناها طوال الموسم، وعندها قد نكون أكثر واقعية بشأن سبب سير هذا الموسم على هذا النحو". وأكمل :" "لكن هذا لا يزال غير كاف، مهما حاولت اختلاق الأعذار. إنه لا يزال غير كاف في الوضع الذي نحن فيه الآن". ويعود ليفربول إلى منافسات الدوري بمواجهة فولهام على أرضه يوم 11 أبريل، وذلك بعد خوضه مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي، إضافة إلى ذهاب دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا أمام حامل اللقب باريس سان جيرمان.