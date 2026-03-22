الأحد 22 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

152 اعتقالاً ضحايا شجار دورتموند وهامبورج

22 مارس 2026 20:46

دوسلدورف (د ب أ)
أفادت شرطة دورتموند اليوم الأحد أنه تم احتجاز أكثر من 150 شخصاً بعد اشتباكات جماعية بين مشجعي بروسيا دورتموند وهامبورج عقب مباراة الفريقين في الدوري الألماني. وذكرت الشرطة أن 152 شخصاَ تم توقيفهم، غالبيتهم من مشجعي هامبورج. وقد أفرج عنهم بعد التحقق من هوياتهم وفتح إجراءات جنائية بحقهم. ووفقاً لتقارير إخبارية، قامت جماهير دورتموند بمهاجمة الحافلات التي كانت تقل جماهير هامبورج بعد المباراة، ما أدى إلى اندلاع شجار جماعي في الشوارع. ولاذ معظم المشجعين بالفرار عند وصول الشرطة إلى المكان. ولا يوجد أي تقارير عن وجود إصابات.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©