152 اعتقالاً ضحايا شجار دورتموند وهامبورج

دوسلدورف (د ب أ)

أفادت شرطة دورتموند اليوم الأحد أنه تم احتجاز أكثر من 150 شخصاً بعد اشتباكات جماعية بين مشجعي بروسيا دورتموند وهامبورج عقب مباراة الفريقين في الدوري الألماني. وذكرت الشرطة أن 152 شخصاَ تم توقيفهم، غالبيتهم من مشجعي هامبورج. وقد أفرج عنهم بعد التحقق من هوياتهم وفتح إجراءات جنائية بحقهم. ووفقاً لتقارير إخبارية، قامت جماهير دورتموند بمهاجمة الحافلات التي كانت تقل جماهير هامبورج بعد المباراة، ما أدى إلى اندلاع شجار جماعي في الشوارع. ولاذ معظم المشجعين بالفرار عند وصول الشرطة إلى المكان. ولا يوجد أي تقارير عن وجود إصابات.