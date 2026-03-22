1171 مطية تدشن «ختامي المرموم» بمشاركة خليجية واسعة

دبي (الاتحاد)

دشن ميدان المرموم انطلاقة النسخة الجديدة من مهرجان المرموم التراثي لسباقات الهجن 2026 «ختامي المرموم» والذي يستمر حتى الثاني من أبريل، حيث جاءت البداية من منافسات سن الحقايق لهجن أبناء القبائل، وسط مشاركة كبيرة تجاوزت 1171 مطية تنافست على مدار 24 شوطاً لمسافة 4 كيلومترات، وخصصت أشواطها الإثنى عشر الأولى منها لهجن الإنتاج، بمشاركة خليجية واسعة في افتتاح تحديات المهرجان.

وحصدت «شديدة» لجمعة محمد جمعة الغفلي ناموس الشوط الأول للحقايق الأبكار إنتاج بزمن وقدره 5:51:5 دقيقة.

وذهب ناموس الشوط الثاني للحقايق الجعدان إنتاج إلى «طربان» لسلطان راشد سويدان حضيرم الكتبي بتوقيت 5:55:4 دقيقة.

وحصدت «عهود» لخلفان هلال محمد عبدالله النعيمي الفوز الثالث في أشواط الحقايق الأبكار إنتاج والذي أنهته بزمن 5:50:7 دقيقة.

وحسم «ولوال» لسهيل عامر سعيد الغفيلي ناموس الشوط الرابع للحقايق الجعدان إنتاج بتوقيت 5:48:08 دقيقة، كان هو التوقيت الافضل في جميع تحديات اليوم الأول.

من ناحية أخرى، تختتم اليوم منافسات سن الحقايق لهجن أبناء القبائل، حيث تقام 25 شوطاً في الفترة الصباحية لمسافة 4 كيلومترات، منها 15 شوطاً مخصصة لهجن الإنتاج، على أن تتواصل التحديات في الفترة المسائية بإقامة 20 شوطاً، تخصص الأشواط الأربعة الأولى منها لرموز سن الحقايق.

وسيحصل الفائز بكأس الحقايق الأبكار المفتوح على كأس ومليون درهم، فيما ينال الفائز ببندقية الحقايق الجعدان المفتوح بندقية و800 ألف درهم، كما يحصل الفائز بكأس الحقايق الأبكار للإنتاج على كأس ومليون درهم، وينال الفائز ببندقية الحقايق الجعدان للإنتاج بندقية و800 ألف درهم، وذلك في أمسية مرتقبة من أمسيات المهرجان.

كم ينطلق مساء اليوم مزاد المرموم الثالث عشر (ج) للإنتاج الشخصي للفطامين، والذي يقام على مسرح القرية التراثية بالمرموم، ويستمر حتى مساء الخميس المقبل، ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان المرموم التراثي لسباقات الهجن.

ومن المقرر أن يشهد المزاد الذي يشرف على تنظيمه نادي دبي لسباقات الهجن عرض 280 مطية من الإنتاج الشخصي، تنحدر من سلالات فاخرة في عالم الهجن العربية الأصيلة، تم اختيارها بعناية من قبل الملاك، في ظل اهتمام واسع من قبل المضمرين والملاك الباحثين عن السلالات المميزة التي تشكل إضافة نوعية لعالم السباقات في المواسم المقبلة.