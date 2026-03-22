الأحد 22 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الأهلي المصري يكشف عن بيان تصحيح المسار بعد فضيحة الترجي

22 مارس 2026 20:55

القاهرة (الاتحاد)
عقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، مع ياسين منصور نائب الرئيس، وسيد عبد الحفيظ عضو المجلس، اجتماعاً مطولاً بعد ظهر اليوم، لمناقشة ملف الكرة بالنادي، بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا بالهزيمة ذهاباً وإياباً أمام الترجي التونسي، وهو ما يحدث في تاريخ النادي للمرة الأولى، وعقب الاجتماع أصدرت إدارة النادي بياناً جاء فيه:
«نقدر تماماً حالة الحزن والغضب لدى أعضاء وجماهير الأهلي ومحبيه، بسبب نتائج فريق الكرة، الذي حظي بكل الدعم طوال الفترات الماضية، ولم يقدم المردود الذي يليق بالنادي ومكانته على الصعيدين المحلي والقاري. وانطلاقًا من العلاقة الراسخة التي تربط بين الأهلي وأعضائه وجماهيره، والتي تتسم دومًا بالتكاتف والمصارحة لا سيما في مثل هذه المواقف، ونحن إذ نتحمل مسؤولياتنا الكاملة، نود التأكيد على".
الإدارة لديها أخطاء فنية وإدارية تدركها وتداعياتها، لكن علاجها القاطع يجري تجهيزه ويحتاج إلى فترة فاصلة وبعض الوقت ليكون على النحو الأمثل.
كما أن هناك العديد من القرارات تم اتخاذها بشأن قطاع الكرة، منها العاجل سيتم الإعلان عنه خلال الفترة القادمة، والبعض الآخر آجل مراعاة لمصلحة النادي في الحفاظ على ما تبقى من الموسم الكروي على مستوى القطاع بأكمله.
مع التأكيد على إعادة تقييم وهيكلة قطاع الكرة التي بدأت بالفعل بمعرفة ياسين منصور، وسيد عبد الحفيظ، وتشمل كل العناصر في القطاع بما يتسق مع شخصية النادي الأهلي ويتفق مع المعايير الاحترافية في كافة التخصصات.
وأخيراً خاطب البيان جماهير وأعضاء النادي باعتبارهم الظهر والسند للنادي. هم من يتقدمون الصفوف دوماً في الدعم والمساندة عند أي أزمة. ونحن نثمن دورهم ونثق في إخلاصهم ووقوفهم خلف ناديهم في هذا الوقت، ونعدهم بتصحيح المسار».

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©