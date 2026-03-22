أراوخو وجارسيا يقودان برشلونة لعبور رايو فايكانو

برشلونة(رويترز)

سجل رونالد أراوخو هدفاً بضربة رأس في الشوط الأول، ليقود برشلونة لفوز بشق الأنفس 1-صفر على ضيفه رايو ​فايكانو اليوم الأحد،

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 73 نقطة، متقدماً بسبع نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي يستضيف غريمه المحلي أتليتيكو مدريد صاحب المركز الرابع ⁠في وقت لاحق اليوم.

وسجل أراوخو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة ​24 بضربة رأس، مستغلاً ركلة ركنية نفذها جواو كانسيلو من الجهة ​اليسرى. ‌ومرر اللاعب البرتغالي الدولي الكرة إلى القائم ⁠البعيد، ​حيث ارتقى اللاعب القادم من أوروجواي عالياً ليلعب ضربة رأس اصطدمت بالقائم الأيمن قبل أن تعبر خط المرمى.

وكان جارسيا أبرز لاعبي برشلونة إذ قام بسلسلة من التصديات ليحرم رايو من هدف التعادل، ليحصل ‌الحارس البالغ عمره 24 عاماً على جائزة أفضل لاعب في ‌المباراة.

وقال هانز فليك، مدرب برشلونة، لمنصة دازون "جوان لاعب رائع، ويثبت لماذا تعاقدنا معه الصيف الماضي. كان رائعاً اليوم".

وحدد جارسيا مسار المباراة ​في الدقيقة الأولى، عندما تألق بمنع كارلوس مارتن من التسجيل بعد انطلاقة قوية من الجانب الأيسر من بيب تشافاريا.

وأهدر رافينيا فرصة ذهبية في الدقيقة 13، عندما فشل في استغلال خطأ دفاعي من رايو، وسدد الكرة بعيدا عن المرمى بعد انفراده بالحارس ‌أوجوستو باتالا، قبل أن يفتتح أراوخو ​التسجيل.

واقترب رافينيا مرة أخرى من التسجيل في الدقيقة 29، بتسديدة مقوسة من حافة منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة. تمكن باتالا من لمس الكرة بأطراف أصابعه، ودفعها إلى العارضة.

وسيطر برشلونة على ​الشوط الأول، لكن رايو ‌استجمع ⁠قواه بعد الاستراحة، مستغلاً ‌الهجمات المرتدة السريعة لتهديد مرمى ‌أصحاب الأرض. وتألق جارسيا مرة أخرى، وبفضل رد فعله السريع حرم ألبارو جارسيا من التسجيل من تسديدة ⁠قوية من زاوية ضيقة في الدقيقة 59.

وبعد ثلاث دقائق، أبعد جارسيا ​ضربة رأس من إيسي بالازون من ركلة ركنية.

وجاءت أفضل فرصة لرايو لتعديل النتيجة في الدقيقة 83، لكن باتشا إسبينو سدد الكرة بعيداً عن المرمى في مواجهة فردية مع جارسيا قبل أن ينهار في حالة من الذهول.

وواصل جارسيا أداءه الرائع في الدقيقة 89، ​عندما تصدى لتسديدة خورخي دي فروتوس من مسافة قريبة ​ليضمن النقاط الثلاث لبرشلونة.