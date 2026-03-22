انهيار توتنهام عرض مستمر!

انهيار توتنهام عرض مستمر!
22 مارس 2026 21:11

لندن(د ب أ)
واصل توتنهام هوتسبير انهياره، وتعرض لخسارة أخرى قاسية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليتأزم موقفه في صراعه من أجل البقاء بالمسابقة. وتكبد توتنهام هزيمة موجعة صفر / 3 أمام ضيفه نوتنجهام فورست، اليوم، ضمن منافسات المرحلة الـ31 للبطولة العريقة.
وافتتح إيجور جيسوس التسجيل لنوتنجهام في الدقيقة 45، فيما أضاف زميلاه مورجان جيبس وايت وتايوو أونيي الهدفين الثاني والثالث للضيوف في الدقيقتين 62 و87 على الترتيب.
وكان هذا هو الفوز الأول لنوتنجهام فورست في المسابقة منذ 25 يناير الماضي، حينما تغلب 2 / صفر على مضيفه برينتفورد، ليعجز بعدها عن تحقيق أي فوز في مبارياته السبع التالية بالمسابقة، التي شهدت تحقيقه 4 تعادلات مقابل 3 هزائم. وارتفع رصيد نوتنجهام، الذي أنعش حظوظه في البقاء بالبطولة، إلى 32 نقطة في المركز السادس عشر، محققاً انتصاره الثامن في البطولة هذا الموسم مقابل 8 تعادلات و15 خسارة.
في المقابل، توقف رصيد توتنهام هوتسبير، الذي تكبد خسارته الـ15 في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل 7 انتصارات و9 تعادلات، عند 30 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، بفارق نقطة واحدة فقط أمام مراكز الهبوط. ولا يزال توتنهام يبحث عن انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي في عام 2026، حيث يعود آخر فوز له في المسابقة إلى 28 ديسمبر الماضي، حينما فاز 1 / صفر على مضيفه كريستال بالاس.

