نهضة بركان يصعق الهلال السوداني بدوري الأبطال

كيجالي (د ب أ)

أنهى نهضة بركان المغربي مغامرة مضيفه الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما أطاح به من دور الثمانية للمسابقة القارية. وحقق نهضة بركان انتصاراً مثيراً في اللحظات الأخيرة 1 / صفر على الهلال، اليوم الأحد، في إياب دور الثمانية للبطولة، ليصعد للدور قبل النهائي في المسابقة، التي يشارك فيها للمرة الأولى.

وتقمص منير شويعر دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله الهدف الوحيد للفريق المغربي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، معوضاً ركلة الجزاء، التي أهدرها في الدقيقة 61.

وكان الهلال يأمل في مواصلة مغامرته بالمسابقة، لا سيما بعد نتائجه اللافتة في مرحلة المجموعات، وتصدره ترتيب المجموعة الثالثة، كما تضاعفت آماله في الصعود بعد تعادله 1 / 1 في لقاء الذهاب الذي أقيم الأسبوع الماضي بالمغرب، غير أن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن بالنسبة له في النهاية. وضرب نهضة بركان موعداً مغربياً خالصاً مع الجيش الملكي في المربع الذهبي للبطولة، لتضمن الكرة المغربية ممثلاً لها في الدور النهائي للبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء.

ويلتقي الفائز من نهضة بركان والجيش الملكي في الدور النهائي مع الفائز من مواجهة المربع الذهبي الأخرى بين الترجي التونسي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.