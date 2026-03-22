الأحد 22 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
مانشستر سيتي يبدد أحلام أرسنال ويتوج بكأس الرابطة

22 مارس 2026 22:33

لندن(د ب أ)
توج مانشستر سيتي بلقب بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم (كأس كاراباو)، للمرة التاسعة في تاريخه عقب فوزه 2 / صفر على أرسنال، اليوم الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة على ملعب ويمبلي العريق في العاصمة البريطانية لندن.

وخاض أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، المباراة ‌مرشحاً للفوز بلقبه الأول منذ ‌2020، لكن سيتي فاز بالبطولة عن جدارة للمرة التاسعة.
وبعد ​تعادل ممل في الشوط الأول، رفع سيتي من وتيرة لعبه بعد الاستراحة، واستغل أورايلي ‌خطأ من كيبا ​أريزابالاجا حارس مرمى أرسنال ليسجل هدفاً برأسه في الدقيقة 60.
وبعد أربع دقائق، سجل ​أورايلي ‌الهدف ⁠الثاني ‌عندما ‌استقبل تمريرة عرضية من ماتيوس نونيس.
وبذل أرسنال ⁠جهداً كبيراً وسدد كرة ​ارتدت من العارضة في وقت متأخر من المباراة، لكنه افتقر للإبداع، لينتهي الحديث عن إمكانية تحقيق الرباعية ​بشكل مفاجئ.

مانشستر سيتي
كأس الرابطة الإنجليزية
أرسنال
