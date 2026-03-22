«الصقور» تحلق أمام الحصن.. والذيد يقتنص وصافة الأولى

معتصم عبدالله (أبوظبي)

اقتنص الذيد وصافة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بفوزه على ضيفه الاتفاق 1-0، مستفيداً من خسارة منافسه المباشر دبا الحصن أمام ضيفه الإمارات 2-3، ضمن الجولة 21، التي شهدت أيضاً فوز العربي على مجد 4-1، وسيتي على العروبة 1-0، والفجيرة على جلف يونايتد 4-3، وتعادل الجزيرة الحمراء ومصفوت 2-2، فيما تأجلت مباراة يونايتد المتصدر أمام مضيفه حتا إلى يوم الجمعة المقبل، لارتباطه بخوض نصف نهائي «كأس رئيس الدولة».

وقاد هدف بيدرو سانتوس في الدقيقة 65 فريق الذيد لتحقيق الفوز على الاتفاق، رافعاً رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، رغم النقص العددي بعد طرد المدافع علي الكعبي في الدقيقة 44.

واستفاد الذيد من خسارة دبا الحصن، الذي تراجع إلى المركز الثالث برصيد 36 نقطة، عقب سقوطه أمام ضيفه الإمارات 2-3، وسجل «الصقور» عبر لارس فيلدويك «هدفين» في الدقيقتين 15 و90، وسيدي حامد في الدقيقة 96، فيما أحرز للحصن بيير كوندي في الدقيقة 28، وأحمد الحمودي في الدقيقة 44، ورفع الإمارات رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن، مستعيداً نغمة الانتصارات بعد ثلاث جولات من التعثر.

واستعاد العربي المركز الرابع برصيد 35 نقطة، بعد فوزه الكبير على مجد 4-1، حيث سجل يوسف تولو في الدقيقة 9، وجابرييل سانتانا في الدقيقة 22، وخوان دييجو في الدقيقة 36، وأحمد السيد في الدقيقة 95، بينما سجل علي عيد هدف مجد في الدقيقة 4، ليبقى فريقه برصيد 14 نقطة في المركز قبل الأخير.

وألحق سيتي الخسارة بمضيفه العروبة بهدف أندرسون جونيور في الدقيقة 91، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع، فيما تراجع العروبة إلى المركز السادس برصيد 34 نقطة.

من جانبه، عاد الفجيرة إلى سكة الانتصارات بفوز مثير على جلف يونايتد 4-3، حيث سجل محمد ديوب في الدقيقة 19، وساندر جمال «هدفين» في الدقيقتين 38 و57، وعامر خليفة في الدقيقة 44، فيما أحرز لجلف إينوك ساكالا «هدفين» في الدقيقتين 13 و40، وبييرتي كريستيانو في الدقيقة 47.