الأحد 22 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
العين إلى النهائي الـ16 من كأس رئيس الدولة بالفوز على يونايتد

22 مارس 2026 22:55

مصطفى الديب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
شباب الأهلي.. «بطل الرباعية» يخسر اللقب الثالث هذا الموسم
كأس رئيس الدولة.. الجزيرة يكسر صيام الـ10 سنوات ويبلغ النهائي

أوقف العين مفاجآت يونايتد المدوية بعد الفوز عليه بهدفين دون رد، في مباراة نصف نهائي مسابقة كأس رئيس الدولة، ليصعد العين إلى المباراة النهائية للمرة السادسة عشرة في تاريخه، حيث يواجه الجزيرة في لقاء تاريخي.
وسجل هدفي المباراة سفيان رحيمي في الدقيقتين 102 و111، بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي على شوطين.
وتألق عنايت نور حارس مرمى يونايتد بشكل لافت، لكنه في الوقت نفسه كان السبب الرئيسي في الخسارة بعد التسبب في ضربة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول، وكذلك الخطأ في التمرير ليخطف سفيان رحيمي الكرة، ويسجل الهدف الثاني للعين.
جاءت المباراة قوية ومثيرة هاجم فيها العين بكثافة، فيما اعتمد يونايتد على الدفاع المغلق والهجوم المرتد الذي شكل بعض الخطورة على العين، خاصة في الشوط الثاني.
وسيطر «الزعيم» على مجريات الشوط الأول بشكل تام وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة محققة للتقدم، عن طريق لابا كودجو وسفيان رحيمي، حيث كان لتألق عنايت نور حارس يونايتد سبباً في منع العين من التقدم، بتصديه لأكثر من فرصة للتسجيل.
واستمر نفس سيناريو الشوط الأول في الشوط الثاني، حيث واصل العين سيطرته على مجريات اللقاء مع استمرار لتألق عنايت بالتصدي لأكثر من فرصة محققة ومعه المدافع مورايس.
ولم ينجح العين في فك طلاسم دفاع يونايتد على مدار شوطي اللقاء، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة التعادل من دون أهداف، ليلجأ الفريقان لوقت إضافي مدته ثلاثين دقيقة على شوطين لحسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية.
بدأ الشوط الإضافي الأول بنفس السيناريو، حيث سيطر العين على الكرة حتى احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لصالح «الزعيم»، بعد تدخل الحارس عنايت نور مع حسين رحيمي الذي خرج مصاباً على إثر التدخل، ومنها سدد سفيان رحيمي ضربة الجزاء معلناً عن هدف تقدم العين في الدقيقة 102، بعدها فتح يونايتد خطوطه ليخطئ عنايت نور في إخراج الكرة التي خطفها سفيان رحيمي وأودعها المرمى الخالي، معلناً عن هدف التعزيز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع للشوط الإضافي الأول. 
وفي الشوط الثاني الإضافي، حافظ العين على النتيجة لينتهي اللقاء بفوز الزعيم بهدفين دون رد، ويصعد إلى نهائي البطولة لمواجهة الجزيرة، الذي حقق فوزاً مهماً أمس الأول على حساب شباب الأهلي.

آخر الأخبار
العين إلى النهائي الـ16 من كأس رئيس الدولة بالفوز على يونايتد
الرياضة
العين إلى النهائي الـ16 من كأس رئيس الدولة بالفوز على يونايتد
اليوم 22:55
«الصقور» تحلق أمام الحصن.. والذيد يقتنص وصافة الأولى
الرياضة
«الصقور» تحلق أمام الحصن.. والذيد يقتنص وصافة الأولى
اليوم 22:53
تصاعد الدخان في طهران إثر قصف
الأخبار العالمية
وزير أميركي: قد نصعّد الهجوم على إيران لإنهاء الحرب
اليوم 22:45
مانشستر سيتي يبدد أحلام أرسنال ويتوج بكأس الرابطة
الرياضة
مانشستر سيتي يبدد أحلام أرسنال ويتوج بكأس الرابطة
اليوم 22:33
نهضة بركان يصعق الهلال السوداني بدوري الأبطال
الرياضة
نهضة بركان يصعق الهلال السوداني بدوري الأبطال
اليوم 22:30
