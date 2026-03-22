«أدلبار» بطل «المايل» و«رمز» يحلق بالماراثون في الحفل الـ12 بمضمار العين

23 مارس 2026 01:00

عصام السيد (العين)
خطفت خيول ياس للسباقات عبر المهر "داني" والجواد "شأن" الأضواء بثنائية مستحقة، وتوج "أدلبار" لأنور سالم المهري، بلقب بطولة العين مايل، فيما حلق "رمز" للإسطبلات الوطنية خلال الجولة الختامية من سلسلة ماراثون العين، أبرز أشواط السباق الثاني عشر الذي أقيم على مضمار نادي العين للفروسية والرماية، وتألف من 10 أشواط خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة.
وجاء فوز "داني" بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة المعتصم البلوشي، في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر (ب)، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من عمر 4 سنوات فما فوق (إنتاج الإمارات).
وبينما حقق "شأن" بإشراف ايريك ليجري، وقيادة الابن صامويل ليجري، الفوز في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من عمر 4 سنوات فما فوق.
وجاء فوز "أدلبار" بإشراف مصبح المهيري، وقيادة أنس السيابي، ببطولة العين مايل للفئة الثالثة، في الشوط السادس والرئيس لمسافة 1600 متر، بمشاركة 15 خيلا عربية أصيلة، تنافست على جوائز تبلغ قيمتها 350 ألف درهم.
ووضع "رمز" بإشراف هلال وطحنون العلوي، وقيادة سلفستر دي سوزا بصمته بالجولة الختامية من سلسلة ماراثون العين للخيول العربية الأصيلة من عمر 5 سنوات فما فوق تكافؤ تصنيف (65+)، في الشوط العاشر لمسافة 5100 متر، بمشاركة 7 خيول.
وأستهل "أف ميعاد" لخالد خليفة النابودة بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي الفوز بالشوط الأول لمسافة 1800 متر (أ)، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة من عمر 4 سنوات فما فوق (إنتاج الإمارات).
وفرض "شامخ بينونة" لأبوظبي ريسنج، بإشراف سيف المرر، وقيادة ساندرو بايفا أفضليته في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر (أ) للخيول العربية الأصيلة تكافؤ تصنيف (0-70) من عمر 4 سنوات فما فوق.
وحصدت الفرس "ريتش بولز بيتش" للدكتور علي حمد الظاهري، بإشراف حمد المرر، وقيادة قيس البوسعيدي، جائزة المركز الأول في الشوط الرابع لمسافة 1800 متر (ب) للخيول العربية الأصيلة تكافؤ تصنيف (0-70) من عمر 4 سنوات فما فوق.
وواصلت المهرة "سهريلا" لماجد المعمري، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، مسلسل انتصاراتها بالفوز بلقب الشوط السابع لمسافة 1400 متر، للخيول العربية الأصيلة تكافؤ تصنيف (0-85) من عمر 4 سنوات فما فوق.
وخطف "الزاهي" لعلي عبد العزيز العويس، بإشراف حمد المرر "ثنائية" وقيادة برناردو بينيرو، لقب الشوط الثامن لمسافة 1000 متر (أ)، للخيول العربية الأصيلة تكافؤ تصنيف (0-75) من عمر 4 سنوات فما فوق.
وتوجت الفرس "أف منيفة" لمحمد مصبح المزروعي، بإشراف قيس عبود، وقيادة برناردو بينيرو "ثنائية" بلقب الشوط التاسع لمسافة 1000 متر (ب)، للخيول العربية الأصيلة تكافؤ تصنيف (0-75) من عمر 4 سنوات فما فوق.

