مهرجان ولي عهد دبي للقدرة ينطلق في سيح السلم بسباق السيدات

دبي (وام)

ينطلق اليوم بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم فعاليات النسخة 18 لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، والذي يتألف من 4 سباقات متضمنة السباق الرئيسي على لقب الكأس الذي يقام في ختام الفعاليات برعاية شركة إعمار.

ويعد المهرجان الذي ينظمه نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أحد أبرز فعاليات القدرة بروزنامة الموسم ويتضمن سباقات لمختلف الفئات.

ويقام السباق الرئيسي على لقب كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 120 كلم (مفتوح) في ختام المهرجان يوم الجمعة المقبل، بينما تتضمن بقية السباقات سباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة للسيدات لمسافة 120 كلم، والذي يقام في افتتاح المهرجان اليوم، ويليه غداً سباق سمو ولي عهد دبي للإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كلم، ويشهد يوم الأربعاء انطلاق سباق كأس اليمامة للأفراس لمسافة 120 كلم.

ورصدت اللجنة المنظمة للسباقات بالمهرجان جوائز مالية قيمة تتجاوز 5 ملايين درهم، يتم توزيعها لأصحاب المراكز من الأولى حتى السابع عشر في سباقي السيدات واليمامة، بينما توزع الجوائز المالية في سباق الإسطبلات الخاصة وسباق الكأس حتى المركز الثلاثين.

يذكر أن النسخة الماضية من المهرجان شهدت تتويج الفارس ماجد جمال المهيري باللقب، ليهدي إسطبلات (F3) المركز الأول على صهوة إيفيتا لارزاك، قاطعاً المسافة الكلية بزمن قدره 4:10:51 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 28.7 كلم/ساعة.