ألكاراز يودّع ميامي من الدور الثالث وسابالينكا تتأهل

23 مارس 2026 10:57

ميامي (أ ف ب)
ودّع الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالمياً، دورة ميامي لماسترز الألف نقطة لكرة المضرب من الدور الثالث، بعد خسارته أمام الأميركي سيباستيان كوردا بنتيجة 3-6 و7-5 و4-6.
وحقق كوردا فوزه الأول على المصنف الأول، وأطاح ألكاراز الذي خرج خالي الوفاض مبكراً للمرة الثانية في ميامي، إذ بعدما تُوّج باللقب عام 2022، خسر مباراته الافتتاحية في الدور الثاني أمام البلجيكي ديفيد غوفين العام الماضي.
ولن تكون صدارة الإسباني للتصنيف العالمي مهدَّدة في ختام الدورة، حتى في حال توّج الإيطالي يانيك سينر المصنّف ثانياً، باللقب.
وبعد تتويجه في ملبورن ثم في الدوحة مطلع الموسم، يختتم ألكاراز مغامرته الأميركية بلا ألقاب، بعدما خسر الأسبوع الماضي أمام الروسي دانييل مدفيديف في نصف نهائي إنديان ويلز لتنتهي سلسلة عدم الخسارة عند 16 فوزاً.
وانقذ ألكاراز في المجموعة الأولى كرة لكسر إرساله في ثاني الأشواط، قبل أن يخسر إرساله عند 5-3، ليواصل الأميركي فرض إيقاعه.
وبفضل كسر إرسال مبكر (2-1)، سنحت لكوردا فرصة إنهاء المباراة عند 5-4، لكن ألكاراس، تحت الضغط، تألّق وفاز بثمانية من النقاط التسع التالية ليعيد الكسر من دون خسارة أي نقطة، قبل أن يحسم المجموعة الثانية.
وحافظ اللاعبان على صلابتهما في الإرسال في المجموعة الفاصلة، حتى تمكّن كوردا من كسر إرسال منافسه من أول فرصة (4-3)، بعد خطأ من ألكاراس.
ونجح الأميركي في إنهاء المباراة عندما تقدّم 5-4 وتولى الإرسال.
وحافظت المصنفة أولى عالمياً البيلاروسية أرينا سابالينكا على حظوظها في الدفاع عن لقبها بعدما تغلبت على الأميركية كاتي ماكالي 6-4 و6-2، في مباراة كانت أصعب مما توحي به النتيجة.
وكانت اللاعبتان متعادلتان في الإرسال بعد أربع عمليات كسر في المجموعة الأولى، قبل أن تحسم البيلاروسية الشوط الأخير وتنتزع المجموعة.
وفي المجموعة الثانية، أهدرت سابالينكا فرصة مبكرة لكسر الإرسال، قبل أن ترفع وتيرة ضغطها وتنجح في كسر إرسال الأميركية في آخر شوطين لها على الإرسال.

