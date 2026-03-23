«الجودو» يدشّن معسكر طوكيو استعداداً لـ «آسيوية الصين»

أبوظبي (الاتحاد)

دشّن منتخبنا الوطني للجودو معسكر طوكيو، في ضيافة جامعة توكاي اليابانية، استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا لفردي كبار الجودو لعام 2026، التي ينظّمها الاتحاد الصيني للجودو تحت إشراف الاتحاد الدولي للجودو، خلال الفترة من 16 إلى 18 أبريل المقبل، حيث يخوض منتخبنا خلال المعسكر الحالي 44 مباراة ودية مع منتخب اليابان بطل العالم.

وتضم قائمة المشاركة النهائية في بطولة كبار آسيا، التي تعتبر من البطولات المهمة، بجانب ناصر التميمي، رئيس البعثة وعضو اللجنة الأولمبية الوطنية، نائب رئيس الاتحاد، والمدرب العام فيكتور سيكتروف والطاقم المساعد،11 لاعباً وهم، سيمون قسطنطين (وزن تحت 60 كجم)، نار مند بيان (وزن تحت 66 كجم)، ناجي يزبيك، ومحمد بيك، (وزن تحت 73 كجم)، وطلال شفيلي وعمر جاد، (وزن تحت 81 كجم) وأرام جورجيان، في (وزن تحت 90 كجم)، وظفار كوسوف، تحت (وزن 100 كجم)، وعمر معروف، في (وزن فوق 100 كجم)، بجانب اللاعبتين بشيرات خرودي في وزن تحت 52 كجم، واللاعبة إليزا ليتيف في وزن تحت 78 كجم.

وأكد محمد بن ثعلوب، رئيس الاتحاد، أن منتخبنا الأول استعدّ بشكل جيد، تطلُّعاً لبلوغ منصة التتويج الآسيوية مجدداً، وحصد المزيد من نقاط التأهل لدورة لوس أنجلوس 2028، حيث يتصدر الجودو الإماراتي حالياً قائمة التصنيف للمنتخبات الخليجية والعربية في سجلات الاتحاد الدولي للجودو لعام 2025.