تمبرولفز يُسقط سيلتيكس للمرة الأولى في بوسطن بعد 21 عاماً

واشنطن (رويترز)

سجّل بونز هايلاند 23 نقطة وأضاف ​جيدن مكدانيلز 19 نقطة، ليقودا مينيسوتا تمبرولفز للفوز على مضيفه بوسطن سيلتيكس ⁠102-92 في دوري كرة السلة الأميركي ​للمحترفين الليلة الماضية.

وأضاف رودي ​جوبير ‌تسع نقاط واستحوذ ⁠على ​14 كرة مرتدة لتمبرولفز، الذي حقق فوزه الأول في بوسطن منذ 2005. وتلقّى مينيسوتا ‌17 نقطة وثماني كرات مرتدة وست ‌تمريرات حاسمة من أيو دوسونمو.

وتفوّق مينيسوتا على بوسطن 26-15 ​في الربع الأخير، رغم أن سيلتيكس سجّل آخر ست نقاط في المباراة. وكان جايلن براون أبرز مسجلي بوسطن ‌برصيد 29 نقطة ​وسبع كرات مرتدة. وأضاف جيسون تيتوم 16 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة لسيلتيكس، الذي ​سجّل ‌نسبة ⁠35.8 ‌بالمئة خلال اللعب (34 ‌من 95 نقطة متاحة).

وأنهت الخسارة سلسلة انتصارات ⁠بوسطن التي امتدت أربع مباريات.

وعاد ​ناز ريد لاعب مينيسوتا للملاعب بعد غيابه عن آخر مباراتين، بسبب التواء في الكاحل الأيمن وسجّل 11 نقطة ​واستحوذ على سبع كرات مرتدة.