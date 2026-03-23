تمبرولفز يُسقط سيلتيكس للمرة الأولى في بوسطن بعد 21 عاماً

واشنطن (رويترز)
سجّل بونز هايلاند 23 نقطة وأضاف جيدن مكدانيلز 19 نقطة، ليقودا مينيسوتا تمبرولفز للفوز على مضيفه بوسطن سيلتيكس 102-92 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية.
وأضاف رودي جوبير تسع نقاط واستحوذ على 14 كرة مرتدة لتمبرولفز، الذي حقق فوزه الأول في بوسطن منذ 2005. وتلقّى مينيسوتا 17 نقطة وثماني كرات مرتدة وست تمريرات حاسمة من أيو دوسونمو.
وتفوّق مينيسوتا على بوسطن 26-15 في الربع الأخير، رغم أن سيلتيكس سجّل آخر ست نقاط في المباراة. وكان جايلن براون أبرز مسجلي بوسطن برصيد 29 نقطة وسبع كرات مرتدة. وأضاف جيسون تيتوم 16 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة لسيلتيكس، الذي سجّل نسبة 35.8 بالمئة خلال اللعب (34 من 95 نقطة متاحة).
وأنهت الخسارة سلسلة انتصارات بوسطن التي امتدت أربع مباريات.
وعاد ناز ريد لاعب مينيسوتا للملاعب بعد غيابه عن آخر مباراتين، بسبب التواء في الكاحل الأيمن وسجّل 11 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة.