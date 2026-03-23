الجزيرة والعين يجددان الذكريات بنهائي «أغلى البطولات»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

ضرب الجزيرة والعين موعداً مرتقباً في نهائي «البطولة الأغلى» كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم لموسم 2025-2026، بعد تجاوزهما عقبة نصف النهائي، حيث أطاح «فخر أبوظبي» بشباب الأهلي حامل اللقب بنتيجة 1-0، فيما تفوّق العين على يونايتد متصدّر دوري الدرجة الأولى 2-0 بعد التمديد لشوطين إضافيين، في المباراتين اللتين أُقيمتا على استاد هزاع بن زايد في العين، واستاد آل نهيان في أبوظبي.

ويستعيد الفريقان في النهائي المرتقب، المتوقّع خلال النصف الأول من مايو المقبل، ذكريات آخر مواجهة جمعتهما في نهائي موسم 2015-2016 على استاد مدينة زايد الرياضية، والتي انتهت بتتويج الجزيرة باللقب عقب فوزه بركلات الترجيح 7-6، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

وعاد الجزيرة إلى نهائي «البطولة الأغلى» بعد غياب دام 10 سنوات، في تأهله الخامس، باحثاً عن اللقب الرابع في تاريخه، بعدما تُوِّج أعوام 2010-2011، و2011-2012، و2015-2016، في المقابل، عزّز العين رقمه القياسي في عدد مرات بلوغ النهائي للمرة الـ16، إذ تُوِّج باللقب في 7 مناسبات، كان آخرها موسم 2017-2018 على حساب الوصل 2-1.

ويُمثّل التتويج بالكأس هدفاً محورياً للفريقين هذا الموسم، حيث يسعى الجزيرة إلى إنقاذ موسمه بلقب طال انتظاره، في ظل احتلاله المركز الثالث في ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين» برصيد 37 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن العين المتصدر، مع تبقّي ست جولات، إلى جانب خروجه من نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وخسارته لقب كأس التحدي ضمن السوبر الإماراتي القطري.

في المقابل، يواصل العين سعيه للسيطرة على الألقاب المحلية، إذ يتصدر ترتيب الدوري، وبلغ نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لمواجهة الوحدة، إلى جانب تأهُّله إلى نهائي «الكأس الأغلى»، ما يعزّز حظوظه في تحقيق موسم استثنائي.

والتقى الفريقان مرتين خلال الموسم الجاري ضمن «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث انتهت مواجهة الدور الأول بالتعادل 1-1 على استاد هزاع بن زايد، فيما فاز العين في الدور الثاني 1-0 بهدف متأخر سجّله روميرو كاكو في الدقيقة 83، على استاد محمد بن زايد، ضمن الجولة 15.