الثلاثاء 24 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
خورفكان يستعيد الأجانب قبل مواجهة بني ياس بالدوري

23 مارس 2026 12:15

فيصل النقبي (خورفكان)
استعاد فريق خورفكان لكرة القدم خدمات جميع لاعبيه الأجانب، قبل المواجهة المرتقبة أمام بني ياس في الجولة القادمة من دوري أدنوك للمحترفين، بعد تعافيهم من الإصابات التي أبعدتهم في الفترة الماضية، لتكتمل بذلك صفوف الفريق في توقيت مهم من عمر المسابقة.
وشهدت التدريبات الأخيرة عودة البرازيلي لورينسي إلى جانب التونسي سليم أملاح، كما تأكدت جاهزية البرازيلي فيليبي سوزا للمشاركة في اللقاء، وهو ما يمنح الجهاز الفني، بقيادة المدرب الكرواتي دامير كزنار، خيارات أكبر قبل المباراة، التي تُعد من المواجهات المفصلية في صراع مراكز الوسط والابتعاد عن منطقة الخطر.
وتكتسب المباراة أهمية كبيرة للفريقين، حيث يحتل بني ياس المركز التاسع برصيد 21 نقطة، فيما يأتي خورفكان في المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة، ما يجعل نتيجة اللقاء مؤثّرة بشكل مباشر على ترتيب الفريقين، إذ سيمنح الفوز صاحبه قفزة مهمّة نحو الأمام في جدول الترتيب، في ظل تقارب النقاط بين فرق الوسط في دوري أدنوك للمحترفين.
ويسعى خورفكان لاستثمار اكتمال صفوفه وعودة عناصره الأساسية، لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية في الجولات الحاسمة من الموسم.

