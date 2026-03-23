الثلاثاء 24 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
أتلتيكو يمنح جريزمان الضوء الأخضر للانتقال إلى أورلاندو

23 مارس 2026 13:25

مدريد (د ب أ)
حصل الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد على إذن من إدارة النادي الإسباني، للسفر إلى الولايات المتحدة لإتمام إجراءات انتقاله إلى فريق أورلاندو سيتي الأميركي خلال فترة التوقف الدولي، مستغلاً وقت فراغ الفريق.
وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن أتلتيكو مدريد وافق على انتقال مهاجمه الفرنسي إلى أورلاندو سيتي الموسم المقبل. وأضافت الصحيفة أن اللاعب كان قد تلقى عرضاً من النادي الأميركي في أوائل مارس، لكنه قرر البقاء مع أتلتيكو حتى نهاية الموسم الجاري ليختتم مسيرته بأفضل صورة، ساعياً للفوز بلقب خاصة مع تأهل الفريق لنهائي كأس ملك إسبانيا.
وأكد جريزمان لموندو ديبورتيفو أنه سينهي هذا الموسم مع أتلتيكو وسينضم إلى فريقه الجديد هذا الصيف.
وأشارت إلى أن نادي أتلتيكو مدريد يرى، أن أفضل شيء بالنسبة لجريزمان أن يكون مسترخياً فيما تبقى من الموسم الجاري، ليكون في أقصى درجات تركيزه خلال المرحلة القادمة المهمة، حيث يطمح الفريق للفوز بلقب، والتقدم للأمام في مشواره بدوري أبطال أوروبا. وقبل فترة التوقف الدولي، شارك جريزمان في خسارة أتلتيكو مدريد بالديربي أمام ريال مدريد بنتيجة 2 / 3، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني.

