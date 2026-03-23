ميلوني يحلُم بالكأس مع الجزيرة في النهائي الـ 13 بمسيرته الكروية



علي معالي (أبوظبي)

يرى ماركوس ميلوني، مدافع فريق الجزيرة، أنه يعيش مرحلة جديدة مهمة في مسيرته الكروية، بعد أن ساهم في تأهُّل فريقه إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث يلتقي «فخر أبوظبي» مع العين في مباراة نهائية على أغلى الألقاب.

ومشوار مليوني، الذي انتقل لملاعبنا في 2019 مع نادي الشارقة، مليء بالإنجازات والمباريات المثيرة، واللحظات العاطفية الجميلة، وحقق خلال مشواره العديد من الألقاب المحلية والقارية، ويؤكد ميلوني (25 عاماً)، أن النهائي المقبل له مع فريقه الجزيرة يحمل الرقم «13» في مسيرته، قائلاً: «سعيد بما حققته حتى الآن في مسيرتي مع الكرة من ألقاب مختلفة، وبطبيعة الحال ستكون المباراة النهائية أمام العين لها طابع خاص، سبق لي أن تأهلت إلى 12 مباراة نهائية مع فريق الشارقة، وحققت العديد من الألقاب ما بين محلية، وقارية، وبطبيعة الحال أبحث عن اللقب الأول مع الجزيرة».

في المباراة الأخيرة أمام شباب الأهلي، وصلت نسبة التمريرات الصحيحة لميلوني إلى 72%، وسدّد كرة واحدة على مرمى المنافس، وصنع فرصة واحدة، و9 تمريرات في الثلث الأخير من الملعب، وقام بـ 4 تمريرات خلفية، ولمس الكرة خلال 90 دقيقة 65 مرة، وعلّق ميلوني عما قدّمه أمام الفرسان، قائلاً: «كانت مباراة صعبة للغاية، كنا نعلم أنها ستكون كذلك، وقد حُسمت بتفاصيل صغيرة، منها حالة التركيز ورغبتنا في تحقيق الانتصار، والحمد لله أننا تأهلنا للنهائي».

ويؤكد ميلوني: «نعمل بتناغم تام مع أفكار المدرب، ونتطور باستمرار، وأعتقد أن لدينا فريقاً واعداً جداً في الموسم المقبل».

وكان ميلوني قد انتقل إلى صفوف الجزيرة في فترة الانتقالات الشتوية بعد سنوات طويلة مع الشارقة خاض خلالها قرابة 160 مباراة في المسابقات المحلية، ومنذ انتقاله للجزيرة لعب 4 مباريات، بواقع 276 دقيقة مقسمة على 4 مباريات بدوري أدنوك للمحترفين، أمام كلباء (45 دقيقة) وانتهت للجزيرة 2-1، وأمام الشارقة (90 دقيقة) انتهت للجزيرة 5-0، وأمام الظفرة (72 دقيقة)، وانتهت للجزيرة 2-1، وأمام خورفكان (69 دقيقة)، وانتهت المباراة لمصلحة الجزيرة أيضاً 3-1، ثم في الدور قبل النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام شباب الأهلي، وشارك المباراة كاملة، وعلّق ميلوني على ذلك قائلاً: «أعيش تجربة جديدة، مع عناصر وأفكار مختلفة، وهدفي الاستمرار في تحقيق الألقاب، ونمتلك في الجزيرة مجموعة من العناصر التي تحلم بالمستقبل الأفضل والتألق في كل البطولات، وهناك مزيج بين الشباب والخبرة، وهدفنا جميعاً مصلحة الفريق».