أفضل مضيف في التاريخ.. التحدي الأكبر لبرشلونة



معتز الشامي (أبوظبي)

يخطو برشلونة بثقة نحو كتابة التاريخ، حيث بات البلوجرانا على بعد 4 خطوات من تحقيق رقم قياسي غير مسبوق، في الدوري الإسباني الممتاز، ليصبح أفضل فريق مضيف في تاريخ المسابقة بموسم واحد، وفي حال فوز برشلونة في جميع مبارياته الخمس المتبقية على أرضه، سيحقق سجلاً مثالياً في الدوري الإسباني، حيث سيحافظ على سجلّه خالياً من الهزائم في ملعبه، وهو إنجاز لم يشهد له مثيل منذ اعتماد نظام الدوري الحالي المكون من 38 مباراة.

ولن تكون هذه المرة الأولى التي يحوّل فيها النادي الكتالوني ملعبه إلى حصن منيع، حيث سبق له تحقيق ذلك في عصور أخرى، لكن في مواسم أقصر: في مواسم 1952-1953، و1958-1959، و1959-1960، بواقع 15 مباراة، وفي موسم 1948-1949، بواقع 13 مباراة، حافظ على سجلّه خالياً من الهزائم أمام جماهيره.

لكن هذا الإنجاز كان له دلالة خاصة، نظراً لمتطلبات الموسم، وقبل كل شيء، طوله، حيث توسّعت البطولة لتشمل 20 فريقاً في موسم 1987-1988.

ويبدو فريق هانسي فليك مستعداً لمواجهة هذا التحدي بكل قوة، حيث خاض الفريق 15 مباراة على أرضه في الدوري الإسباني، وانتهت جميعها بفوز برشلونة.

ولا يهم الملعب، سواء كان ملعب مونتجويك الأولمبي، أو ملعب يوهان كرويف أرينا، أو ملعب كامب نو المجدد، فقد شهدت جميعها نفس النتيجة، الانتصار والنقاط الثلاث، السجل مثالي: 45 نقطة من أصل 45. إحصائية تساعد برشلونة أيضاً على تصدُّر ترتيب الدوري الإسباني.

وتُعتبر قائمة الضحايا طويلة، حيث تغلّب برشلونة على، فالنسيا، وخيتافي، وريال سوسيداد، وجيرونا، وإلتشي، وأتلتيك بلباو، وألافيس، وأوساسونا، وأتلتيكو مدريد، وأوفييدو، وريال مايوركا، وليفانتي، وفياريال، وإشبيلية، ورايو فاليكانو، على أرضه هذا الموسم.

بل إن بعضها مُني بهزائم ساحقة، مثل الفوز على فالنسيا بنتيجة 6-0 أو أمام إشبيلية بنتيجة 5-2. ورغم وجود مباريات متقاربة، مثل الفوز 2-1 على ريال سوسيداد وجيرونا، إلا أن الانطباع العام كان سيطرة الفريق الواضحة.

ولكن الطريق إلى الرقم القياسي لا يزال يتطلب 4 خطوات أخرى، ففي 11 أبريل المقبل سيخوض برشلونة مباراة الديربي، التي لا يمكن التنبؤ بنتائجها أبداً، حتى مع معاناة إسبانيول في عام 2026. وفي وقت لاحق، سيختبر سيلتا فيجو طموحاته الأوروبية على ملعب كامب نو.

وفي الجولة الخامسة والثلاثين، يأتي الحدث الأبرز، المواجهة التي تتجاوز كل التوقعات، وإحدى أكثر مباريات الموسم ترقُّباً (الكلاسيكو)، حيث سيحلّ ريال مدريد ضيفاً على ملعب كامب نو المُجدّد للمرة الأولى في مباراة قد تحدّد مصير لقب الدوري.

وأخيراً، يُسدل الستار على ملعب كتالونيا أمام ريال بيتيس، أحد المنافسين على التأهل الأوروبي. يبدو أن هذا الموسم سيحمل في طيّاته ذكريات لا تُنسى.